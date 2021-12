La clé du consensus pour amorcer la réforme des exploitations agricoles

Mais le panel chargé de suggérer des réformes doit œuvrer pour rendre les agro-marchés efficients ; c’est la seule façon pour les agriculteurs d’obtenir le juste prix pour leurs produits.

L’abrogation des lois agricoles et le fait que le gouvernement cède aux demandes des agriculteurs est un coup dur pour la réforme. En effet, s’il y a quelque chose à retenir de l’agitation de 15 mois des syndicats agricoles, c’est que le consensus est essentiel pour tout changement majeur et qu’il vaut mieux éviter la confrontation. Les agriculteurs tenaces ont fait monter les enchères et exigent un MSP légalement garanti pour 23 cultures. Bien que le gouvernement leur ait assuré que l’approvisionnement actuel en céréales vivrières, pour se conformer à la loi sur la sécurité alimentaire, se poursuivra, ils en veulent plus. Le système d’approvisionnement est inefficace, le gouvernement achetant plus qu’il ne peut vendre et des tonnes de céréales pourrissent dans les entrepôts. La légalisation des MSP ne peut pas résoudre le problème des distorsions dans les modèles de culture et les prix. Déjà, le MSP pour 23 cultures (horticulture exclue) est exagéré pour le paddy et le blé. De plus, les MSP profitent généralement à une petite fraction des gros agriculteurs, la grande majorité y perdant. Une garantie d’acheter plus de récoltes pourrait peser sur le fisc en termes de coût d’achat, de stockage et de pertes éventuelles sur les ventes, sans que les agriculteurs en retirent beaucoup d’avantages. Il est préférable d’avoir un mécanisme de transfert de revenus bien réglementé.

Mais le panel chargé de suggérer des réformes doit œuvrer pour rendre les agro-marchés efficients ; c’est la seule façon pour les agriculteurs d’obtenir le juste prix pour leurs produits. Les lois agricoles visaient à faciliter une meilleure découverte des prix qui conduirait à de meilleures réalisations et à améliorer la productivité. Cet objectif devait être atteint grâce à des investissements privés dans la chaîne d’approvisionnement : logistique, stockage, traitement, commerce électronique et technologies numériques. Les lois visaient à rendre les marchés agricoles plus efficaces et moins imprévisibles afin que les agriculteurs ne soient pas perdants comme ils le font aujourd’hui. En effet, permettre aux agriculteurs de vendre directement leurs produits à des acheteurs institutionnels tels que les grands commerçants et détaillants, s’ils le souhaitaient, et construire une plate-forme de commerce électronique leur aurait donné, ainsi qu’aux commerçants, beaucoup plus de flexibilité pour acheter et vendre des récoltes. En outre, la mise en place d’un cadre national pour les accords agricoles aurait permis et habilité les agriculteurs à traiter avec une gamme d’acheteurs – exportateurs, grossistes, entreprises agroalimentaires – et leur aurait assuré de bonnes réalisations. Bien entendu, la nouvelle législation aurait pratiquement éliminé les intermédiaires et le marché n’aurait plus été le monopole des commerçants. Mais les mandis avec les arhatiyas aux commandes doivent faire place à un système moderne et équitable.

Avec l’abrogation des lois, une opportunité de réduire les coûts et d’aider les agriculteurs à gagner plus a été perdue. Après tout, l’objectif ultime est d’augmenter les revenus agricoles, en augmentant la taille de l’exploitation, actuellement en moyenne de 0,9 ha, et la faible rentabilité de la plupart des cultures. Comme l’a souligné l’expert en agriculture Ashok Gulati, à moins qu’il n’y ait une diversification vers une agriculture à haute valeur ajoutée, le revenu mensuel d’un agro-ménage moyen, qui est d’environ 13 500 £, ne peut pas augmenter de manière significative.

Le panel doit suggérer des moyens d’augmenter la production, la productivité et les prix ; l’agriculture doit dépasser la croissance annuelle moyenne de 3,5 % qu’elle enregistre depuis une quinzaine d’années. Les agriculteurs doivent être persuadés d’abandonner la culture du riz et du blé motivés par des achats basés sur le MSP et, à un moment donné, les stocks de FCI doivent être rendus gérables. Sinon, les contribuables continueront de payer une facture croissante de subventions alimentaires et d’engrais et de payer les transferts directs sous le Premier ministre Kisan. Le gouvernement devra persister dans ses dépenses pour soutenir les salaires dans l’économie rurale. Le panel doit être conscient des dommages que le système actuel fait à l’environnement avec la baisse de la nappe phréatique dans les États du nord-ouest. Étant donné que l’agriculture soutient 40 % de la main-d’œuvre, il ne peut y avoir d’alternative à la réforme ; cela doit être fait par la persuasion et non par la force.

