La clé du destin alors qu’Orta se prépare à atteindre l’objectif à long terme de Bielsa pour Leeds

Leeds United aurait mis la main sur la cible à long terme Lewis O’Brien dans la fenêtre de janvier après qu’une percée dans leurs espoirs a été citée par une source de confiance.

Les Blancs ont suivi le milieu de terrain de Huddersfield au cours de l’été et ont vu une offre de 13 millions de livres rejetée. En effet, Le président de Huddersfield, Phil Hodgkinson, admet qu’il était prêt à vendre le joueur si les Blancs avaient un peu mieux financé leur forfait pour Town.

Hodgkinson a déclaré à BBC Radio Leeds : « Cela n’a pas fonctionné pour nous en tant que club de football. Ma préoccupation était le fait que Leeds n’irait pas jusqu’à une structure que nous voulions, ce qui était raisonnable. Même l’agent du joueur l’a dit.

« Cela m’a dit qu’il allait à Leeds en tant que joueur de l’équipe, parce que si vous voulez quelqu’un et que vous voulez qu’il vienne jouer en Premier League [you meet the seller’s demands].

« Nous n’étions pas si éloignés l’un de l’autre sur le montant garanti et la structure des add-ons, nous n’étions pas si éloignés l’un de l’autre, c’était un million de livres en réalité. »

Et bien que l’intérêt de Leeds ait également été salué par le joueur, O’Brien a depuis signé un nouvel accord avec Town. En effet, son nouveau contrat lie le milieu de terrain au John Smith’s Stadium jusqu’à l’été 2025..

En tant que tel, on s’attendait apparemment à ce que Leeds débourse près de 20 millions de livres sterling s’ils poursuivaient leur intérêt.

Cependant, un coup du sort a maintenant remis Leeds aux commandes pour signer O’Brien. Et maintenant, l’accord semble prêt à être conclu moyennant des «frais réduits». C’est après que le président de la ville, Hodgkinson, ait apparemment rencontré des problèmes financiers.

C’est le verdict du journaliste de confiance Alan Nixon.

Écrivant dans sa chronique dans The Sun, Nixon affirme que les prétendants d’O’Brien pourraient tenter leur chance à un prix inférieur.

« La star de Huddersfield Lewis O’Brien peut se déplacer dans la fenêtre pour un montant fixe de 10 millions de livres sterling », a-t-il écrit. « La dynamo de milieu de terrain O’Brien a signé un nouvel accord cet été lorsque Leeds United a essayé pour lui, mais cet accord incluait une clause de prix dans ses conditions.

« Et, avec le propriétaire des Terriers Phil Hodgkinson ayant des problèmes dans son empire commercial, il pourrait y avoir des enchérisseurs tentant leur chance pour le joueur de 23 ans dans la nouvelle année. »

Bielsa en pleine forme après le match nul de Leeds

Marcelo Bielsa, quant à lui, était ravi de ses joueurs de Leeds après leur match nul 1-1 contre Leicester dimanche.

Les Blancs ont produit un affichage dominant et ont eu la malchance de ne pas prendre les trois points contre les Foxes.

Néanmoins, Bielsa était satisfait de leur affichage et affirme que ses joueurs méritaient la victoire.

S’adressant à la BBC après le match, Bielsa a déclaré: «Nous avons créé le double du danger qu’eux.

« Nous avons dominé une grande partie du match. Nous avons bien défendu et nous avons bien attaqué. Et même si nous méritions de gagner, nous n’avons pas réussi à l’obtenir.

« Nous avons réussi de bonnes performances contre un bon adversaire.

«Le football a ces moments, il y avait deux jeux identiques. Ils avaient un but exclu de la même manière mais nous n’avons pas pu terminer notre chance [when Jack Harrison missed from close out].

« Offensivement, nous avons dupliqué les adversaires en occasions. Nous leur avons beaucoup enlevé le ballon et nous avons eu une bonne possession. »

