« La clé est si nous nous améliorons »

Le FC Barcelone a remporté une importante victoire ce dimanche contre Urbas Fuenlabrada par 79-69 dans un match qu’il affrontait après une semaine difficile avec deux matches d’Euroligue et dans lequel il a montré deux visages très différents.

Si en première mi-temps il n’a pas réussi à imposer son rythme face à l’une des meilleures attaques du tournoi, dans les deux derniers quarts il a su contrôler le jeu de la défense dans une lecture parfaitement reflétée par Sarunas Jasikevicius lors de la conférence de presse qui a suivi.

« Nous nous sommes un peu trompés. Surtout sur le plan mental, nous n’avons pas pu comprendre que nous voulions arrêter sa ligne à trois points et certaines situations d’attaque. Après la pause je pense que nous avons réagi. En première mi-temps, ils ont tiré 17 triples et en seconde, beaucoup moins », a expliqué le Lituanien.

« Fuenlabrada a l’une des meilleures attaques de la ligue. Leur nombre est impressionnant et ils ont dû être arrêtés. Nous nous sommes beaucoup améliorés en seconde période, beaucoup de joueurs ont joué et en ce sens nous sommes heureux », a poursuivi le Lituanien.

Saras a souligné la profondeur de son banc malgré l’absence prolongée d’Abrines. « Ce que j’ai le plus aimé, c’est que ceux qui ont réagi au troisième quart étaient les remplaçants. Si un gars comme Michael (Caicedo) joue, c’est une grande joie et il a également joué cinq très bonnes minutes. Au final, nous avons atteint nos objectifs, ce qui se passe, c’est que nous attendions quelque chose de plus depuis le début », a souligné l’entraîneur barcelonais.

Rokas Jokubaitis a émergé après la pause

| DAVID RAMÍREZ

« En général, nous devrions être heureux. Cela fait particulièrement mal à la façon dont Tel Aviv a perdu, mais nous devons voir le positif. Nous avons fait avancer beaucoup de choses, nous avons souffert, nous avons réussi à gagner, mais à la fin je vais vous dire la même chose que j’ai dit hier aux garçons, quoi l’important, c’est si nous nous améliorons, car le tableau et les victoires ne sont pas la chose la plus importante maintenant « Sara a souligné.

Et il a insisté sur cette ligne pour réitérer que la grande question « est de savoir si nous nous améliorons. La réponse est 50 et 50 pour moi. Je ne vais pas mentir.. On ne joue pas comme on peut. Seuls deux joueurs qui ne connaissent pas les systèmes sont entrés et peut-être devrions-nous faire un peu mieux. Je ne vais pas devenir fou pour être le premier ou pour l’équilibre. La clé maintenant est de s’améliorer. »

Pour sa part, Rokas Jokubaitis a convenu qu’en les deux premiers trimestres « ont été difficiles, parce que nous n’avons pas pu jouer notre basket. Sa défense nous a sorti des meilleures positions et en seconde période nous avons compris que chacun de nous devait faire un pas en avant en intensité ».

« En deuxième mi-temps, nous avons beaucoup mieux défendu, avec de bons mouvements offensifs et de nombreux points de contre-attaque. Nous avons pu bien lire sa défense et donc le résultat final », a ajouté l’ancien Zalgiris.