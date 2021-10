“La clé était ce matin”

02/10/2021 à 22:44 CEST

Adrià Léon

Onzième pôle Coupe du monde pour Francesco Bagnaia et quatrième de la catégorie reine aujourd’hui à Austin. L’Italien, qui a reconnu avoir trouvé quelque chose dans la matinée, a nettement dépassé Fabio Quartararo déjà Marc Marquez. Aussi à son partenaire Meunier, que s’il partira de loin par surprise, il reste l’un des hommes les plus rythmés pour demain.

Celui sur le VR46 était très satisfait après son passage en Q2. « Tout est passé entre FP3 et FP4. Je n’aimais pas sa façon de dessiner et nous avons essayé de comprendre comment lutter contre les nids-de-poule. En fin de compte, nous avons mis le vélo comme à Misano et ça a été incroyable. Dans mon premier tour de chrono, j’avais déjà remarqué que j’avais de l’avance et dans le second c’était super. Cela m’a aidé à comprendre la ligne de Miller dans FP4. Cela a un goût incroyable pour moi », a déclaré sincèrement l’Italien.

De derrière viendra le leader du championnat, qui ne manque pas son rendez-vous au premier rang. “J’ai donné mon 100%. Cela a été difficile parce qu’un tour ça m’a coûté un peu ce week-end. Les nids-de-poule sont très fréquents, donc la deuxième place me convient très bien. Demain, nous nous battrons. Ce sera bien pour nous d’avoir la référence de ‘Pecco’ dans les premiers tours », a commenté Fabio Quartararo dans le parc fermé.

Marc Márquez a complété la première ligne, qui reviendra dans le top 3 441 plus tard. “J’aurais pu prendre plus, mais c’était suffisant. Cela m’a coûté un tour ce matin, mais dans le rythme Je me sens mieux dans ma carrière quand le pneu devient mou. Le rival à battre demain est Meunier bien qu’aujourd’hui, cela ne s’est pas avéré. Bien sûr, vous devez toujours prendre en compte ‘Pecco’ et Fabio parce qu’ils jouent une Coupe du monde », a plaisanté Marc.