“La clé n’est pas de fixer des limites”

05/07/21 à 06:30 CEST

Il arrive au rendez-vous à cheval sur son skate, dont il ne se sépare jamais. Nous lui avons fait part de notre inquiétude car le skatepark de Marbella est plein de monde qui skate et il nous rassure : « Pas de problème, ils comprennent. Ils sont habitués à & rdquor ;. Et il n’y en avait pas. Le respect entre eux est maximum et certains en profitent pour saluer l’un des plus grands de ce sport : Danny León.

D’emblée, il nous dit qu’il est “excité et impatient de voir à quoi ressembleront les premiers Jeux Olympiques du skateboard & rdquor;. Pour Danny, c’est un mystère comment sera la compétition & rdquor; mais nous allons y être pour la première fois et je suis fier d’être le premier & rdquor;, dit-il.

León patine depuis son enfance et ils ont construit un skatepark à Móstoles, où il est né. Son talent l’a amené à avoir des sponsors et à disputer les compétitions les plus importantes au monde, mais il n’imaginait pas que cela se terminerait par des Jeux Olympiques. En fait, il est encore un peu incrédule : « Nous avons l’habitude d’être expulsés d’endroits pour patiner, d’être condamnés à une amende par la police et de faire un skatepark n’est pas un projet de la mairie donc soudainement voir qu’il est un olympien était incroyable. Petit à petit j’y crois mais j’attends toujours d’être là pour dire : c’est vrai, je suis dans un Games & rdquor;.

Danny León participera pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

| VALENTÍ ENRICHIR

Quant au débat sur la question de savoir si certains Jeux peuvent affecter l’essence du skateboard, Danny est clair : « L’essence, ce sont les patineurs qui l’entretiennent. Le monde du skate restera le même, mais la bonne chose c’est que même si ce n’est pas du pur skate à 100%, ça va nous donner une visibilité qui va nous aider à évoluer et le marché va grandir dans tous les sens & rdquor ;.

Changement de mentalité pour Tokyo

Évidemment, il n’a jamais annoncé son intention d’aller aux Jeux, même s’il vit maintenant avec l’illusion d’aller à Tokyo : « Au début, entre guillemets, je m’en fichais d’être olympique ou continuer à patiner jusqu’au jour de ma mort, mais maintenant mon objectif, avec une fédération impliquée, a changé.Je dois me préparer, apprendre à professionnaliser notre sport, devenir plus fort, faire une certaine routine, mieux prendre soin de moi. C’est la compétition la plus attendue et ma mentalité n’est pas d’aller chercher un podium mais d’aller finir premier, de gagner. Je vais tout essayer et si j’échoue ce sera d’avoir tout essayé & rdquor ;.

Il veut tous nous surprendre

Le skateur de Mostoleño n’a besoin que de deux choses à Tokyo « avec ma musique et mon skate je vaux & rdquor; et avec cela il va essayer de nous surprendre : « J’ai quelques tricks de stars à moi et je vais essayer de les faire sur les plus grandes et les plus grandes salles que je peux. Ce que je fais le plus souvent, ce sont des tricks bizarres et aériens. Je vais essayer de sauter avec tout le style que je peux et de faire quelques tricks techniques & rdquor;, explique Danny qui est clair que la clé est de “ne pas se mettre de limites sur la tête. Dans une compétition, la clé est d’être créatif et de proposer quelque chose de nouveau qui n’a pas été vu pour surprendre les juges & rdquor ;.

Le test personnel et amusant pour Danny León | VALENT ENRICHIR