la clé pour inverser la fibrose pulmonaire

31/07/2021

La découverte d’une molécule appelée cortistatine pourrait être la clé pour diagnostiquer et traiter les maladies associées à la maladie encore incurable fibrose pulmonaire.

Réguler et réparer les dégâts La maladie pulmonaire aiguë et sa forme la plus sévère, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, seraient plus proches grâce à ce neuropeptide.

C’est ce qu’affirme un groupe de recherche du Conseil supérieur de la recherche scientifique (SCCI) dans une étude publiée dans le British Journal of Pharmacology.

Une molécule contre toute une tempête

Dans cette étude menée sur des modèles animaux, des chercheurs ont montré qu’un manque de cortistatine provoque une réponse délétère de la système immunitaire.

Cette modification s’appelle “tempête de cytokines& rdquor;, une réaction sous la forme d’une attaque des cellules immunitaires aux poumons.

En raison de ces dommages, le développement ultérieur de la réaction fibrotique pulmonaire, avec une inflammation des alvéoles.

Au contraire, ils ont montré qu’un traitement avec la cortistatine protège contre les formes sévères de lésions pulmonaires et le syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Cette caractéristique fait également de la molécule susmentionnée un candidat de choix pour le traitement de la fibrose plus sévère causée par covid-19.

Et c’est que des études antérieures reconnaissent déjà la cortistatine comme un agent puissant anti-inflammatoire.

Cependant, il s’agit de la première recherche à identifier leur capacité à réguler et inverser directement la réponse fibrotique chronique.

“L’inflammation étant un processus antérieur sous-jacent à la fibrose chronique, c’est un avantage d’avoir un agent capable d’éviter à la fois les réponses inflammatoires et fibrotiques, par rapport à d’autres traitements possibles”, explique Mario Delgado, auteur principal de l’étude dans le blog CSIC.

Cette découverte cruciale des chercheurs du CSIC est ce qui nous permettrait de nous aventurer dans une Traduction aux les patients affecté par coronavirus.

Avec prudence, mais aussi avec optimisme

Concernant les résultats obtenus, les scientifiques insistent sur la nécessité d’être Prudence lors de l’application sur les patients.

Cependant, ils soulignent qu’il existe déjà une success story avec un autre neuropeptide de caractéristiques similaires, l’Aviptadil vasoactif, également découvert par le CSIC il y a plus de deux décennies.

En fait, c’est actuellement l’un des soins choisis par l’American Drug Agency pour les formes sévères de covid19.

En parallèle, l’identification de la cortistatine comme frein à la fibrose pulmonaire s’ouvre nouvelles pistes de recherche dans d’autres organes et pathologies.

Ceci est possible car les mécanismes moléculaires et cellulaires qui régissent le processus fibrotique sont commun à tous les tissus du corps.

Une maladie connue au lendemain de la pandémie

Dans Espagne, il y a des diagnostiqués 8 000 cas de fibrose pulmonaire, des chiffres qui en font une maladie minoritaire et classée comme rare.

Si nous parlons à niveau mondial, sont diagnostiqués environ 50 000 nouveaux cas chaque année. La plupart des patients commencent à remarquer des symptômes entre 50 et 70 ans.

Il est plus fréquent chez les hommes (20/100 000 habitants), mais le nombre de cas de FPI chez les femmes (13/100 000 habitants) est en augmentation.

Bien qu’il s’agisse d’une pathologie inconnue, ces derniers mois son importance s’est accrue pour être l’un des possibles suite de covid-19.

Cette condition provoque diminution progressive de la fonction respiratoire en raison d’une série de cicatrices sur les poumons.

Son principal symptôme ils sont:

Dyspnée ou sensation d’étouffement Douleur thoracique Acropachie ou hypertrophie des phalanges terminales des doigts et des orteils Couleur bleue des ongles et des doigts Toux sèche Rétention d’eau

Il existe environ 200 types différents de fibrose pulmonaire, mais la plus fréquente est la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Ce trouble provoque une perte d’élasticité dans les poumons.

La cause de cette maladie est inconnu, mais chez certains patients, il a été associé à une prédisposition génétique, à une exposition au tabac ou à certains agents environnementaux.

Le pronostic de survie est défavorable car il a un mortalité élevée, encore plus élevé que les cancers les plus fréquents.

De plus, son cours naturel est imprévisible et variable. D’où l’importance d’atteindre un diagnostic précoce qui permet de ralentir sa progression et, plus encore, d’un traitement tel que celui investigué par le CSIC pour l’inverser.

Même ainsi, il y a certains recommandations afin que ces patients puissent Améliorez votre qualité de vie: recevoir un traitement antifibrosant, avoir une oxygénothérapie à domicile ou se faire vacciner contre la grippe et le pneumocoque, sont quelques-unes des clés.