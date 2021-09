La clé Z est de retour ! La section de commentaires de SB Nation vient de recevoir une mise à niveau massive

Cela a pris du temps, mais c’est de retour ! Coral, la nouvelle plate-forme de commentaires de SB Nation, bénéficie d’une mise à niveau massive que tous les membres de ce blog attendaient avec impatience – la fonctionnalité de la clé Z est enfin de retour !

Qu’est-ce que c’est?

Les commentaires non lus sont marqués en jaune sur ce site. Appuyer sur la touche z vous permet de marquer chacun de ces commentaires comme « lu » et de passer au commentaire suivant. C’était l’une des principales caractéristiques de l’ancien système de commentaires de SB Nation, quelque chose qui le rendait unique et infiniment meilleur que Reddit, Twitter, Facebook ou tout autre forum sur Internet.

Avec la clé Z, avoir des discussions sur le club que nous aimons est plus fluide que jamais, et si vous nous avez rejoint après être passé à Coral, vous verrez à quel point c’est incroyable ! Cet article peut être votre terrain d’essai, alors essayez-le autant que vous le souhaitez !

Les améliorations que tout le monde voulait

Il existe désormais un moyen de charger toute la section des commentaires en une seule fois et d’avoir une mise à jour automatique des commentaires en temps réel sans avoir à actualiser la page Web. Le problème de ralentissement rencontré par certains utilisateurs a été résolu, et je peux attester que notre fil de jeu Islande vs Allemagne était aussi fluide que du beurre. Plus besoin de rafraîchir !

De plus, la touche Z développe automatiquement tout nouveau commentaire lorsque vous appuyez dessus. Fondamentalement, votre besoin de cliquer sur “afficher plus de réponses” et “charger plus” est complètement supprimé en raison de la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Cela devrait rendre chaque thread, en particulier les threads de jeu, beaucoup plus agréable.

Fonctionnalités supplémentaires

Les utilisateurs de longue date du site savent ce qu’est la clé Z et comment l’utiliser, mais il y a plus ! Vous pouvez maintenant utiliser votre souris pour cliquer sur le commentaire de votre choix, et il est marqué comme lu. Ensuite, vous pouvez utiliser la touche Z pour continuer à lire à partir de là.

Fondamentalement, de cette façon, vous pouvez faire défiler de longs fils de discussion et choisir les conversations que vous souhaitez lire et à quel moment. Combiné aux options de tri de Coral, le nouveau système de commentaires offre une polyvalence que l’ancien système n’avait pas !

Autres raccourcis

Coral propose également d’autres raccourcis que vous connaissez peut-être ou non :

Z – aller au prochain commentaire non lu shift-A – marquer tous les commentaires qui ont été chargés comme “lu” C – aller au commentaire suivant, qu’il soit nouveau ou non shift-C – aller au commentaire précédent control-B – ajouter /supprimer le texte en gras dans le commentaire que vous écrivez control-I – ajouter/supprimer le texte en italique dans le commentaire que vous écrivez

Z et C devraient être vos principales méthodes de navigation dans la section des commentaires. Essaye le! L’expérience est incroyable !

Un message de notre part chez BFW

Un grand merci à l’équipe de Coral pour l’avoir publié dès qu’ils l’ont pu et pour avoir été clair et transparent sur ce sur quoi ils travaillaient et sur la façon dont les choses se déroulaient. J’ai mis ma confiance en eux et j’ai promis que la fonction Z-key reviendrait bientôt, et ils ont tenu le coup.

Espérons que tous ceux d’entre vous qui ont été rebutés par le commutateur commencent à commenter comme avant. Le corail est différent, mais avec la touche Z au dos, c’est vraiment incroyable. Et si vous n’avez pas encore créé de compte et que vous aimez lire notre blog, inscrivez-vous et dites bonjour!

Nous sommes sur le point d’entrer dans une partie clé de la saison, où nous affronterons le RB Leipzig et Barcelone. Nous avons tout ici, de l’analyse aux actualités en passant par les podcasts, en passant par les énormes fils de discussion de jeux en direct. Cet endroit est une communauté formidable, donc si vous êtes un fan du Bayern Munich, n’hésitez pas à participer à la discussion ! Il n’y a pas de meilleur moment que le présent !