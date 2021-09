La Climate Pledge Arena de Seattle mettra en vedette la technologie «Just Walk Out» d’Amazon pour éviter les files d’attente dans certains magasins

Un rendu d’un magasin utilisant la technologie « Just Walk Out » d’Amazon à la Climate Pledge Arena de Seattle. (Image de l’arène de l’engagement climatique)

Amazon a peut-être omis de mettre son nom à l’extérieur du stade rénové où le Seattle Kraken commencera à jouer dans la LNH le mois prochain, mais la société apporte sa technologie à l’intérieur de la Climate Pledge Arena.

L’arène a annoncé mercredi que quatre magasins d’alimentation et de boissons à l’intérieur de l’arène seront équipés de la technologie sans caissier «Just Walk Out», comme celle utilisée dans les dépanneurs Amazon Go et certaines épiceries Fresh. Les magasins de l’arène seront également dotés de la technologie de numérisation de la paume d’Amazon One, qui permet aux clients d’entrer et de payer d’un simple geste de la main.

Just Walk Out permet aux clients de saisir ce qu’ils veulent et de quitter un magasin sans avoir à faire la queue. Des caméras et des capteurs dans les plafonds et les étagères suivent ce qu’un client récupère et le paiement est facilité grâce à une carte de crédit insérée à l’entrée. Amazon One utilise un identifiant et un mode de paiement associés à l’analyse biométrique de la paume d’un utilisateur. Ceux qui sont nouveaux dans cette technologie pourront s’inscrire aux kiosques près des magasins dans les halls principaux et supérieurs de l’arène.

L’utilisation de la technologie pour accélérer les achats et éviter les longues files d’attente est un élément clé de l’expérience améliorée par la technologie que les représentants de Kraken et de Climate Pledge Arena promettent depuis des années sur le site réaménagé de KeyArena.

« Pour nous, l’expérience des fans à l’intérieur de la Climate Pledge Arena est primordiale ; nous voulons que ce soit simple, sûr et rapide pour chaque invité », a déclaré Todd Humphrey, vice-président directeur de Digital Fan Experience pour le Kraken, dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis de travailler avec Amazon pour utiliser leur technologie révolutionnaire pour rendre les choses aussi simples que de survoler votre paume, de choisir un article sur une étagère et de partir pour faire votre achat.”

Seattle Kraken SVP Todd Humphrey. (Photo de Lisi Loup)

Humphrey a déclaré à . l’année dernière qu’il était très motivé “en tant que Canadien et joueur de hockey pour amener les gens à boire et à s’asseoir plus rapidement”. Ancien directeur du développement commercial chez Amazon, Humphrey a précédemment déclaré qu’il était un fan de la technologie Just Walk Out et qu’il aimerait s’associer à ce genre d’expérience pour les fans de Kraken.

Il faisait écho au sentiment de mars 2017 de Tim Leiweke, PDG d’Oak View Group, qui a dirigé le réaménagement de l’arène. Leiweke a déclaré à . lors de cette visite à Seattle que passer par un magasin Amazon Go et comprendre la technologie était “comme un moment qui change la vie”.

« Nous avons immédiatement commencé à leur parler du développement d’un stand de concessions en libre-service dans cette installation, en utilisant leur système cloud », a déclaré Leiweke.

Les magasins dotés de la technologie Just Walk Out vendront de la bière, du vin, des boissons non alcoolisées, du café, de l’eau et des produits alimentaires de The Climate Collective, le programme d’alimentation et de boissons de l’aréna. Les clients achetant de l’alcool, qui sera vendu en bouteilles dans les magasins spécialisés, devront présenter une pièce d’identité à un préposé au magasin.

(Image de l’arène de l’engagement climatique)

Le Climate Pledge Arena, situé au Seattle Center, ouvrira ses portes en octobre et accueillera le Kraken, le Seattle Storm de la WNBA, et servira de lieu pour la musique live et les événements. Amazon a acheté les droits de dénomination en juin 2020 et a mis le nom Climate Pledge sur le site de 18 100 places afin d’attirer davantage l’attention sur le Climate Pledge, une promesse d’être à zéro carbone net d’ici 2040 qui a été annoncée pour la première fois par le fondateur d’Amazon Jeff. Bezos en septembre 2019.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a rejoint le groupe de propriété de l’équipe de la LNH à Seattle en septembre 2018, alors qu’il était encore à la tête d’Amazon Web Services. L’équipe d’expansion n’avait pas encore été attribuée à Seattle et le réaménagement de KeyArena n’était encore qu’une proposition. Au fur et à mesure que la technologie sera introduite dans l’équipe et l’arène, l’influence de Jassy sur ces décisions au nom d’Amazon fera sans aucun doute partie de l’équation.

(Photo de l’arène de l’engagement climatique)

Humphrey du Kraken a déclaré l’année dernière qu’il rencontrait régulièrement Jassy et le comité technique que Humphrey dirigeait pour faire une « plongée en profondeur » sur l’état d’avancement du développement d’applications, de l’arène, de la connectivité et de tout ce qu’ils pourraient faire.

“Andy est l’un des leaders de tout l’espace technologique et Amazon est, à mon avis, l’entreprise technologique la plus avancée au monde”, a déclaré Humphrey. “Les avoir comme partenaire sur l’arène est un énorme avantage pour nous.”

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’il mettait son logo souriant et la marque The Climate Pledge sur les côtés des casques des joueurs de Kraken, dans le cadre d’un programme de publicité d’entreprise introduit pour la première fois par la LNH la saison dernière.

Climate Pledge Arena n’est pas le premier site sportif à introduire la technologie de caisse sans caissier d’Amazon. TD Garden à Boston, domicile des Celtics et des Bruins, a annoncé en mars que deux magasins utilisaient désormais Just Walk Out pour offrir ce qu’il a appelé «une expérience rapide et sans friction».