La climatisation protège des vagues de chaleur, mais aggrave également le changement climatique

Et si le symbole le plus américain de la consommation non durable n’était pas l’automobile, mais le climatiseur ? Dans les espaces intérieurs frais, il est facile d’oublier que des milliards de personnes dans le monde n’ont pas de refroidissement – et que la climatisation aggrave le réchauffement dont elle est censée nous protéger.

Il existe des alternatives : nous pouvons construire des espaces publics de refroidissement et des villes plus intelligentes, avec des solutions comme de la peinture blanche et plus de verdure. Certains experts ont salué la technologie des pompes à chaleur comme une option plus efficace. Mais à mesure que la planète se réchauffe et que de plus en plus de ses habitants disposent de revenus supplémentaires, les ventes de climatiseurs augmentent. Dix climatiseurs seront vendus chaque seconde pendant les 30 prochaines années, selon une estimation des Nations Unies. L’accès à la climatisation peut littéralement signifier la vie ou la mort pour les jeunes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé tels que le système immunitaire affaibli.

L’essor des climatiseurs a un coût énorme : au fil du temps, des produits chimiques appelés réfrigérants s’échappent des unités de climatisation et accélèrent le changement climatique.

Des traités internationaux ont tenté de régler ce problème. En 1987, le Protocole de Montréal a interdit la production de chlorofluorocarbures, ou CFC, qui appauvrissaient rapidement la couche d’ozone et endommageaient les forêts et les terres cultivées. Le récit typique est que lorsque les scientifiques ont sonné l’alarme, le monde s’est réuni et a fixé des objectifs contraignants pour l’élimination progressive des produits chimiques. Ce faisant, nous avons évité une menace catastrophique pour la vie sur Terre.

Les produits chimiques qui ont remplacé les CFC sont appelés hydrofluorocarbures. Bien que les HFC n’appauvrissent pas l’ozone, ce sont de puissants gaz à effet de serre qui piègent la chaleur. L’élimination progressive des HFC, qui sont des milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone, est l’une des actions les plus critiques que le monde puisse prendre cette décennie pour lutter contre le changement climatique. Plus tôt cette année, les États-Unis ont signé tardivement l’amendement de Kigali de 2016, qui étend le Protocole de Montréal pour éliminer presque entièrement les HFC au cours des 30 prochaines années.

Eric Dean Wilson, l’auteur basé à Brooklyn du livre After Cooling: On Freon, Global Warming, and the Terrible Cost of Comfort, est sceptique quant à l’élimination progressive de ces produits chimiques. Il s’inquiète du fait qu’une forme de protection contre un monde en réchauffement devrait impliquer l’échange d’un produit chimique contre un autre.

Il a également avancé un argument plus radical selon lequel, aux États-Unis et même dans le monde, un grand changement culturel pourrait conduire à une idée plus commune du refroidissement, au lieu d’une retraite dans nos maisons refroidies séparément. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Pourquoi la climatisation devient une catastrophe climatique

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire sur les AC ?

Il est plus facile pour nous de comprendre la violence climatique en termes de dommages causés par les ouragans ou les incendies de forêt. Ils sont très spectaculaires. Mais ce qui se passe réellement est beaucoup plus fastidieux et vraiment difficile à raconter.

J’ai réalisé que la climatisation était un moyen d’appréhender la nature très matérielle de la crise climatique – mais d’une manière assez peu spectaculaire, car le réfrigérant est littéralement invisible pour tous les sens. Le paradoxe est que nous sommes entourés de climatisation, mais presque personne n’y pense.

Ce que j’espérais faire avec le livre était de retracer cette histoire que les gens pourraient considérer comme un mode de vie radicalement différent, qui n’a pas à souffrir. Cela peut effectivement être agréable. Je pense que beaucoup de gens ont trop peur d’essayer ça parce qu’ils pensent qu’ils doivent abandonner quelque chose. J’espère que cela pourra ouvrir un peu la porte aux gens pour vraiment recontextualiser ce que cela signifie d’être à l’aise. Je pense qu’il y a quelque chose à dire pour nous rendre un peu plus à l’aise avec l’inconfort de l’air extérieur.

Le Protocole de Montréal a été salué comme un tel succès dans l’élimination des CFC destructeurs d’ozone que je n’avais même pas réalisé qu’il y avait encore clairement un marché pour ces produits chimiques aux États-Unis.

Le protocole de Montréal a fonctionné. Cela a pris des années et des années de révision, mais cela a commencé lorsque la communauté internationale s’est réunie et a décidé qu’il s’agissait d’une crise, qu’elle devait agir maintenant. Ce n’était pas une victoire facile pour la politique internationale, mais c’était et reste le seul traité environnemental international dont les émissions cibles sont juridiquement contraignantes.

Le protocole de Montréal était beaucoup plus facile parce qu’il visait un monde occidental. La crise de l’ozone était considérée comme ciblant avant tout les Blancs (même si ce récit n’était pas vrai). Le gouvernement américain pensait que parce qu’il interdisait la production de CFC, et que la plupart des pays du monde suivraient rapidement, l’approvisionnement en CFC s’épuiserait d’ici l’an 2000. Cela ne s’est pas produit. Et il n’y a pas encore vraiment de programme gouvernemental pour le nettoyer.

Vous présentez Sam Schiller, qui traque, récupère et détruit ce réfrigérant, le fréon, dont la production est techniquement illégale. Qu’est-ce que son travail vous a dit sur la mission du monde maintenant, pour éliminer progressivement les polluants climatiques dans les climatiseurs?

Le travail de Sam révèle une énorme lacune dans la politique fédérale. L’accent fédéral et international était sur l’arrêt de la production d’un réfrigérant dangereux. Pour un matériau comme le fréon-12 (CFC-12), qui est ce que Sam recherchait, il y en a une quantité finie en tant que matériau qui n’est plus produit. Mais il n’y a vraiment aucun programme gouvernemental pour le nettoyer. Et une fois qu’il a été introduit en contrebande dans le pays, il peut alors être acheté et vendu légalement.

Il est vraiment difficile de détruire le réfrigérant, voire de le contenir. Et vous pouvez imaginer pourquoi parce que vous devez essentiellement faire ce que Sam a fait – c’est-à-dire parcourir les coins des États-Unis à la recherche de ce matériel Dieu sait où.

Et Sam fait face à une certaine hostilité en cours de route en achetant ces réfrigérants pour les détruire en toute sécurité – certaines personnes qui se méfient des environnementalistes et qui ne croient pas au changement climatique. Qu’avez-vous appris de lui ?

La dernière section du livre traite de la relation de Sam avec “The Iceman”, un gars qui était particulièrement hostile et aussi un grand joueur dans le secteur des récupérateurs de réfrigérant. Cette section raconte l’histoire de Sam à qui l’on a dit de quitter sa propriété parce qu’il était un « homme du carbone » et qu’il ne voulait pas que Sam l’achète s’il voulait la détruire. Sam est assez audacieux pour essayer d’avoir une conversation avec lui, et il a réussi à convaincre le gars qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il ne le lui vende pas.

Au fil des ans, ils sont devenus de très bons amis, et juste avant de mourir, il a dit à Sam qu’il avait vraiment changé d’avis. Je pense que parler à ces communautés est parfois considéré comme une cause perdue et un gaspillage d’énergie, et Sam ne l’a pas vu.

Sam montre que vous avez besoin d’un changement systémique radical, mais si vous n’avez pas de changement culturel avec cela, il est beaucoup, beaucoup plus difficile de le faire réellement – ​​et peut-être même échoue.

J’ai reçu des menaces de mort dans mes DM de la part de gens, me défiant de venir chez eux et de prendre leur climatiseur. Les actions du gouvernement fédéral ou des décideurs politiques seront considérées comme une atteinte aux droits individuels.

La climatisation a une histoire et un présent racistes

Vous citez les statistiques de la ville de New York selon lesquelles même si les résidents noirs représentent 22% de la population, ils représentent la moitié de tous les décès dus à la chaleur dans la ville. Comment voyons-nous le racisme se manifester dans les disparités en matière de climatisation et de refroidissement aujourd’hui ?

Dès le début, avant même l’invention de la climatisation, les personnes qui étaient asservies au XVIIIe siècle se voyaient refuser tout refroidissement.

Après la Seconde Guerre mondiale, le GI Bill a accordé des prêts hypothécaires aux propriétaires blancs et les a refusés aux propriétaires noirs et à tous ceux qui n’étaient pas blancs. Il était beaucoup plus facile pour les propriétaires blancs d’avoir accès au refroidissement. Cela a donc laissé un énorme fossé, surtout dans le Sud, entre les propriétaires noirs et les propriétaires blancs.

Ce n’est jamais vraiment fermé entièrement. C’est un énorme problème dans une ville comme New York, dans les quartiers populaires où il y a un pourcentage plus élevé de résidents noirs et bruns que de résidents blancs qui sont exclus de la climatisation. C’est parce que même les personnes qui peuvent se permettre la climatisation peuvent ne pas être garanties qu’elles auront l’énergie nécessaire pour les alimenter pendant une vague de chaleur.

En période de canicule, en raison de la pression exercée sur le réseau énergétique par les catastrophes climatiques, une entreprise énergétique privée et monopolisée fermera parfois délibérément le réseau énergétique afin de préserver l’intégrité de l’ensemble et des quartiers qu’elle choisit pour le faire. ce sont ceux qui génèrent le moins de profit – qui sont généralement les quartiers de couleur de la classe ouvrière.

Et puis il y a la disparité de richesse que nous observons, en particulier dans les pays en développement : les unités de climatisation sont devenues un marqueur de divisions de classe et parfois ethniques, de qui peut et ne peut pas se permettre la climatisation. C’est pourquoi une approche pour refroidir la justice – des moyens de s’assurer que tout le monde a accès – est super cruciale parce que la climatisation est vraiment devenue un outil de division.

“Nous ne traitons pas les vagues de chaleur comme l’urgence qu’elles sont”

Nous pensons tous beaucoup à la sécurité des espaces intérieurs à cause du Covid-19. Qu’est-ce qui vous frappe dans ces débats compte tenu de vos recherches sur le refroidissement ?

J’avais fait toutes ces recherches sur ce qu’on appelle parfois les batailles d’écoles à ciel ouvert au début du 20e siècle, notamment à New York. Il y avait ces divisions idéologiques vraiment féroces entre les gens qui pensaient que les salles de classe devraient être ventilées mécaniquement, et d’autres qui pensaient que les salles de classe devraient avoir des fenêtres ouvertes. Il y avait même une école à Chicago où, en hiver, ils devaient donner aux élèves des manteaux de fourrure et les mettre sur le toit. On voyait encore que « l’air frais » était plus sain. L’air « sain » et « frais » est un terme discutable quand on est dans une ville où il y a beaucoup de pollution.

Ce débat s’est vraiment éteint une fois que vous avez eu des systèmes de climatisation centraux vers la fin des années 30 et 40. À ce moment-là, il était obligatoire que les écoles soient ventilées et qu’elles soient censées avoir la climatisation – bien que certaines ne l’aient toujours pas.

Avec la pandémie, nous revoyons toutes ces questions presque exactement 100 ans plus tard. C’est comme si nous n’avions pas vraiment résolu ce problème. Qu’est-ce qui est sain ? Quelle ventilation est saine ? Les espaces publics comme les écoles doivent-ils être refroidis en permanence ?

Beaucoup de personnes qui lisent ceci sont peut-être assises dans un espace climatisé en ce moment. Alors, quelle est la vision alternative ?

Je suis intéressé par des changements plus radicaux afin que la même technologie qui a été élevée aux États-Unis, et cette même définition du confort, ne soit pas simplement copiée et propagée dans le reste du monde.

Lorsque vous avez de l’asphalte ouvert, qui tombe souvent dans des sections de la ville avec les travailleurs pauvres, vous avez des villes plus chaudes. Planter plus d’arbres et d’espaces verts peut réduire de plusieurs degrés l’effet d’îlot de chaleur urbain. Vous pouvez également avoir des bâtiments mieux conçus, mais c’est délicat car vous avez besoin de nouveaux matériaux et de beaucoup d’argent. Vous pouvez fournir des pompes à chaleur, mais vous devez également repenser les systèmes d’air du bâtiment. Et nous avons également besoin de plus d’accès aux espaces refroidis par le public afin que nous ne refroidissions pas tous, individuellement, nos maisons.

Et puis il y a les solutions culturelles : ça vaut vraiment la peine de se demander pourquoi les vagues de chaleur font tant de morts. Nous ne traitons pas les vagues de chaleur comme l’urgence qu’elles sont. Dans une vague de chaleur, les gens supposent que vous continuez à travailler. Ce n’est pas seulement que les gens meurent parce qu’ils ont trop chaud. C’est souvent parce que l’infrastructure médicale n’est pas là. C’est souvent que même les gens qui ont l’air conditionné ont trop peur de l’allumer parce qu’ils n’en ont pas les moyens. C’est souvent parce que les gens sont laissés seuls.