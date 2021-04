LA Clippers bat les Houston Rockets (104-109)

24/04/2021 à 04:54 CEST

LA Clippers a réussi à gagner en tant que visiteur de Houston Rockets par 104-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Jazz de l’Utah 89-112, donc après le match, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Memphis Grizzlies 117-105, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, LA Clippers Il compte 43 matchs gagnés sur 62 joués, ce qui lui permet de rester en play-off. Pour sa part, Houston RocketsAprès le match, il resterait en dehors des positions Play-off pour l’instant avec 15 victoires en 60 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart-temps a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par 36-37. Plus tard, au deuxième trimestre, les visiteurs ont augmenté leur différence et atteint une différence de huit points (48-56) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 25-28. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 61-65 dans la lumière.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour de l’équipe locale et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 19-11 (et 80-76 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-33, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 104-109 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Paul George Oui Reggie Jackson pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 33 points, quatre passes et 14 rebonds et 19 points, cinq passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Bois chrétien Oui Mur de John, avec 24 points, deux passes et 19 rebonds et 27 points, 13 passes et trois rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Pépites de Denver dans le Ball Arena. De son côté, le prochain jeu de LA Clippers sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre Smoothie King. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.