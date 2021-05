LA Clippers bat les Raptors de Toronto 96-115

12/05/2021 à 04:21 CEST

LA Clippers a été imposé en tant que visiteur de Rapaces de Toronto par 96-115 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Raptors de Toronto avaient été vaincus à domicile contre Memphis Grizzlies par 99-109, donc après ce résultat, ils ont terminé une séquence de cinq défaites consécutives, tandis que les Clippers de LA ont également perdu à domicile avec New York Knicks par 100-106. Avec ce résultat, LA Clippers ce qui lui permettrait de se qualifier pour le Play-off avec 46 victoires en 69 matchs disputés. Pour sa part, Rapaces de TorontoAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 69 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, les joueurs de LA Clippers ont été les principaux protagonistes, atteignant une différence de 12 points (13-25) pour terminer avec 19-27. Plus tard, au deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 33-33. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 52-60 sur le comptoir.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont pris leurs distances dans le jeu électronique, ils sont venus l’emporter par 18 points (67-85) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 19-25 et un total de 71-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, il s’est à nouveau distancé LA Clippers, a atteint une différence de 19 points (78-97) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 25-30, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 96-115 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, LA Clippers a remporté la victoire grâce à 18 points, trois passes et 10 rebonds de Ivica Zubac et les 20 points, cinq passes et sept rebonds de Kawhi Leonard. Les 16 points et sept rebonds de Chris Boucher et les 13 points, trois passes et quatre rebonds de Bouleau de Khem ils n’étaient pas suffisants pour Rapaces de Toronto A remporté le match.

Dans le prochain match NBA Rapaces de Toronto va affronter Chicago Bulls dans le United Center, tandis que LA Clippers cherchera la victoire contre Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Consultez le calendrier complet de la NBA.