LA Clippers dans les cordes: Phoenix fait 3-1 chez Staples

Les finales de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 sont pratiquement vues pour la peine. Sauf miracle (bien qu’il y ait plusieurs précédents), Soleils de phénix jouera les finales NBA. La franchise de l’Arizona a mis le 3-1 en sa faveur ce matin au total du match nul contre Clippers de Los Angeles après avoir pris d’assaut le Staples Center pour un score de 84-80.

Les Suns ont réussi à prendre une rencontre où les lancers ratés ont régné. Personne de l’une ou l’autre équipe n’a réussi à avoir une soirée inspirée devant le panier, un fait qui s’est reflété dans le score si peu volumineux.

En attendant, le chiffre de DeAndré Ayton comme MVP du match. Le pivot est devenu fort dans la zone à la fois offensivement et défensivement, et a terminé le match avec 19 points et 22 rebonds, dont neuf offensifs, en 41 minutes sur le terrain. Devin Booker, 25 points et 8-22 aux tirs sur le terrain (36,4% TC). Chris Paul, 18 points et sept passes décisives en 37 minutes et demie.

Sur les Clippers, Paul George a mené l’attaque de l’équipe avec 23 points et six passes décisives, plus 16 rebonds. Cependant, la plupart de ses points sont venus de la ligne personnelle (12-18 des lancers francs, 66,7% TL).

Le retour du facteur ‘Cam Payne’

En plus de la victoire, les Phoenix Suns ont pu avoir Cameron Payne pour ce Game 4 des Western Finals. Le meneur est l’un des meilleurs joueurs de ces Suns en playoffs, et la franchise de l’Arizona s’était inquiétée de la blessure subie lors du dernier match. Aujourd’hui : cinq points, deux rebonds et trois passes décisives en seulement 19 minutes de jeu.