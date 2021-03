LA Clippers gagne 122-112 sur les 76ers de Philadelphie

28/03/2021 à 07:21 CEST

LA Clippers a réussi à s’imposer à la maison devant Philadelphie 76ers par 122-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs de LA Clippers ont remporté la victoire sur la route contre San Antonio Spurs 85-98, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de six victoires d’affilée. De leur côté, les 76ers de Philadelphie ont également gagné à l’extérieur pour Les Lakers de Los Angeles par 101-109. LA Clippers, après le match, ils restent en barrages avec 31 victoires en 47 matches disputés, tandis que Philadelphie 76ers il continue également en play-off avec 32 victoires en 46 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Philadelphie 76ers était le principal dominateur, a augmenté la différence à un maximum de 10 points (9-19) jusqu’à terminer avec un résultat de 29-30. Plus tard, le deuxième quart a présenté les deux concurrents, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un score partiel de 36-30. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 65-60 dans la lumière.

Au troisième quart, LA Clippers s’est distancé dans l’électronique, a eu une différence maximale de 14 points (89-75) et le quatrième a terminé avec un résultat partiel de 32-24 (97-84). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 25-28. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 122-112 en faveur de LA Clippers.

Une grande partie de la victoire de LA Clippers a été cimenté à partir de 24 points, neuf passes et neuf rebonds de Paul George et les 28 points, quatre passes et quatre rebonds de Kawhi Leonard. Les 29 points, six passes et sept rebonds de Tobias Harris et les 17 points de Danny vert ils n’étaient pas assez pour Philadelphie 76ers A remporté le match.

Au prochain tour de la NBA, LA Clippers jouera contre Bucks de Milwaukee dans le Staples Center, lors de la prochaine réunion, Philadelphie 76ers va affronter Pépites de Denver dans le Ball Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.