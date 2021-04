LA Clippers gagne 126-109 contre les Houston Rockets

04/10/2021 à 06:51 CEST

LA Clippers a gagné à domicile contre Houston Rockets par 126-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de LA Clippers avaient gagné à domicile contre Soleils de phénix par 113-103, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de cinq victoires d’affilée. De leur côté, les Houston Rockets ont également battu à domicile Mavericks de Dallas par 102-93. LA ClippersAprès le match, ils restent en barrages avec 36 matchs gagnés sur 54 joués, tandis que Houston Rockets il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 14 matchs gagnés sur 52 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Houston Rockets Il était le principal leader dans l’arène, en fait, il a obtenu une course de 19-2 et a continué à gagner par 11 points (19-30) et a terminé avec 26-36. Puis au deuxième trimestre LA Clippers a réussi à récupérer des points pour revenir dans le match, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 28-2 et a eu une différence maximale de 23 points (67-44) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 41-10. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 67-46 à l’électronique.

Au troisième quart, l’équipe visiteuse a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 27-37 (et un 94-83 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de LA Clippers ils ont réussi à se distancer dans la lumière, en effet, ils ont réalisé un partiel lors de ce quart de 16-2 et sont venus s’imposer par 22 points (126-104), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 32-26. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 126-109 pour les locaux.

De plus, les joueurs de LA Clippers qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Kawhi Leonard et Reggie Jackson, qui avait 31 points, huit passes et cinq rebonds et 26 points, sept passes et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Bois chrétien et Kevin Porter, avec 23 points, deux passes et trois rebonds et 14 points, 13 passes et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de LA Clippers sera contre Pistons de Detroit dans le Staples Center, tandis que le prochain adversaire de Houston Rockets sera Guerriers de l’état d’or, avec lequel il sera mesuré dans le Centre de poursuite. Consultez le calendrier complet de la NBA.