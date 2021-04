LA Clippers gagne 133-116 sur les Portland Trail Blazers

07/04/2021 à 07:22 CEST

LA Clippers a été imposé comme un local Portland Trail Blazers par 133-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Les Lakers de Los Angeles 104-86, ajoutant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City par 133-85. Apres le jeu, LA Clippers obtenir une place aux barrages avec 34 victoires en 52 matchs joués, tandis que Portland Trail Blazers il continue également en play-off avec 30 victoires en 50 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les joueurs de LA Clippers étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel de 10-1 au cours du quart et ont augmenté la différence à un maximum de 15 points (45-30) jusqu’à terminer avec un résultat de 47-32. . Puis dans la deuxième salle Portland Trail Blazers a réussi à se rapprocher de l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 12-1 et réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre, qui s’est terminée par un résultat partiel de 26-34. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 73-66 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 11-2 et ont atteint une différence de 14 points (84-70) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 28-23. (101-89). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 13-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 20 points (128-108) et le quatrième Il a terminé avec un résultat partiel de 32-27. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat final de 133-116 en faveur de LA Clippers.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de LA Clippers qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation étaient Kawhi Leonard et Paul George, qui a récolté 29 points, sept passes et 12 rebonds et 36 points, cinq passes et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Norman Powell et Cj Mccollum, avec 32 points, une passe et quatre rebonds et 24 points, six passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de LA Clippers sera contre Soleils de phénix dans le Staples Centerau prochain match, Portland Trail Blazers tu verras les visages avec Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.