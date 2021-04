LA Clippers gagne les Detroit Pistons 98-100

15/04/2021 à 05:20 CEST

LA Clippers Gagné Pistons de Detroit de 98-100 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec LA Clippers par 131-124, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Indiana Pacers par 115-126, donc après le match, ils ont ajouté un total de huit victoires d’affilée. LA Clippers, avec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 39 matchs gagnés sur 57 joués, tandis que Pistons de DetroitAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 16 victoires en 55 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu des alternances dans la lumière jusqu’à la fin avec un résultat de 27-30. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée dans le jeu électronique et a atteint une différence de huit points (45-53) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 22-23. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 49-53 points avant la pause.

Au troisième quart, il y a eu un retour des joueurs de l’équipe locale, ils sont venus l’emporter par huit points (77-69) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 28-20 (77-73). Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à dépasser le résultat, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel et ont marqué la différence maximale (deux points) à la fin du quart et le quart s’est terminé par un partiel. résultat de 21-27. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un score final de 98-100 pour les visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Reggie Jackson et Ivica Zubac pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 29 points, une passe et six rebonds et 18 points, deux passes et 13 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Bourse Jerami Oui Saddiq bey, avec 28 points, deux passes et trois rebonds et 17 points et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Pistons de Detroit tu verras les visages avec Tonnerre d’Oklahoma City dans le Little Caesars Arena. De son côté, le prochain adversaire de LA Clippers sera Philadelphie 76ers, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre Wells Fargo. Consultez le calendrier complet de la NBA.