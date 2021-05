LA Clippers l’emporte 118-94 contre les Lakers de Los Angeles

07/05/2021 à 08:40 CEST

LA Clippers a été imposé comme un local Les Lakers de Los Angeles par 118-94 dans une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de LA Clippers ont remporté la victoire à domicile contre Rapaces de Toronto par 105-100 et après ce résultat, ils ont réalisé une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les Lakers de Los Angeles ont également battu à domicile Pépites de Denver par 93-89. Apres le jeu, LA Clippers obtenir une place aux barrages avec 45 victoires en 67 matchs joués, tandis que Les Lakers de Los Angeles il continue également en play-off avec 37 victoires en 66 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les joueurs de LA Clippers étaient les principaux protagonistes du pavillon, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 13 points (27-14) jusqu’à la conclusion avec un 29-20. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un autre 11-0 au cours du quart et ont atteint une différence de 24 points (62-38) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un score partiel de 36-22. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 65-42 au compteur.

Au cours du troisième trimestre Les Lakers de Los Angeles Il a réduit les distances dans la lumière et a terminé avec un résultat partiel de 27-29 (92-71). Enfin, dans le dernier quart, il a pris ses distances à nouveau LA Clippers, avait une différence maximale de 25 points (118-93), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 118-94 pour les locaux.

Le triomphe de LA Clippers il était dû en partie grâce aux 24 points, cinq passes et sept rebonds de Paul George et les 15 points, six passes et huit rebonds de Kawhi Leonard. Les 25 points, quatre passes et cinq rebonds de Kyle kuzma et les 14 points, quatre passes et six rebonds de Montrezl Harrell ils n’étaient pas assez pour Les Lakers de Los Angeles A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match LA Clippers jouera contre New York Knicks dans le Staples Center. De son côté, le prochain rival de Les Lakers de Los Angeles sera Portland Trail Blazers, avec lequel il jouera dans le Centre de la mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.