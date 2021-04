LA Clippers l’emporte sur les Portland Trail Blazers par 112-113

21/04/2021 à 07:20 CEST

LA Clippers a réussi à gagner en tant que visiteur de Portland Trail Blazers par 112-113 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Portland Trail Blazers ont été vaincus à domicile contre Charlotte frelons 109-101, complétant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les LA Clippers ont gagné à domicile pour Minnesota Timberwolves 124-105, obtenant un total de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, LA Clippers a 41 matchs gagnés sur 60 joués, ce qui lui permet de rester en barrage, tandis que Portland Trail BlazersAprès le match, il reste également en barrage avec 32 victoires en 57 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et cela s’est terminé sur un résultat de 31-30. Plus tard, au deuxième quart encore, il y a eu des alternances dans l’électronique jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 60 à 56 points avant la pause.

Le troisième trimestre a encore eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-30 et un total de 82-86. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont de nouveau réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de six points (102-96). pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 30-27, terminant ainsi le match avec un résultat final de 112-113 en faveur de l’équipe visiteuse.

De plus, les joueurs de LA Clippers qui se sont le plus démarqués pendant le jeu étaient Paul George Oui Marcus Morris, qui avait respectivement 33 points, trois passes et 11 rebonds et 16 points et six rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Cj Mccollum Oui Norman Powell pour ses actions pendant le match, avec 28 points, cinq passes et cinq rebonds et 23 points, trois passes et un rebond respectivement.

La prochaine réunion de Portland Trail Blazers sera contre Pépites de Denver dans le Centre de la mode, tandis que le prochain jeu de LA Clippers sera contre Memphis Grizzlies dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.