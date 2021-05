LA Clippers l’emporte sur les Raptors de Toronto 105-100

05/05/2021 à 07:20 CEST

LA Clippers a réussi à gagner à domicile contre Rapaces de Toronto de 105 à 100 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs de LA Clippers étaient vaincus à domicile pour Pépites de Denver par 104-110. De leur côté, les Raptors de Toronto ont vaincu à l’extérieur Les Lakers de Los Angeles par 114-121. En ce moment, LA Clippers Il compte 44 victoires en 66 matches disputés, ce qui lui permettrait d’accéder à des positions de barrage, tandis que Rapaces de Toronto il serait exclu des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 66 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a présenté les deux concurrents, avec divers mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé par un 26-30. Plus tard, au deuxième trimestre, les visiteurs ont élargi leur différence et ont eu une différence maximale de sept points (41-48) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-24. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 48-54 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre encore, il y a eu des alternances dans l’électronique, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 34-28 et 82-82 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-18. Après tout cela, les joueurs ont fermé le tableau des scores du match avec un résultat de 105-100 pour les locaux.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Paul George Oui Marcus Morris pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 22 points, quatre passes et neuf rebonds et 22 points, deux passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Fred vanvleet Oui Pascal Siakam pour ses actions dans le jeu, avec 27 points, 13 passes et deux rebonds et 24 points, deux passes et sept rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, LA Clippers tu verras les visages avec Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center. Pour sa part, Rapaces de Toronto va affronter Wizards de Washington dans le Amalie Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.