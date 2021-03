LA Clippers l’emporte sur les San Antonio Spurs 85-98

26/03/2021 à 04:20 CET

LA Clippers a réussi à gagner contre San Antonio Spurs loin de chez eux 85-98 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des San Antonio Spurs étaient vaincus à domicile contre LA Clippers par 101-134, donc après le match, ils ont accumulé cinq défaites d’affilée. De leur côté, les LA Clippers battent loin de chez eux San Antonio Spurs par 101-134, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, LA Clippers Il compte 30 victoires en 46 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off, tandis que San Antonio SpursAprès le match, il serait pour l’instant hors des Play-offs avec 22 matchs gagnés sur 42 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a présenté les deux concurrents, avec des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé par un 27-30. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 28-19. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 55-49 au compteur.

Au troisième trimestre, les joueurs de LA Clippers Ils ont réussi à regagner des points jusqu’à ce que le match revienne, ils ont marqué la différence maximale (quatre points) à la fin du quart-temps et ont terminé sur un résultat partiel de 13-23 (68-72). Enfin, au cours du dernier quart, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2 et ont marqué la différence maximale (13 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 17 -26. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 85-98 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire de LA Clippers a été cimenté à partir de 24 points, quatre passes et 13 rebonds de Paul George et les 28 points, quatre passes et quatre rebonds de Reggie Jackson. Les 23 points, deux passes et quatre rebonds de Demar Derozan et les 18 points, sept passes et six rebonds de Dejounte Murray ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement fera face LA Clippers avec Philadelphie 76ers dans le Staples Center. De son côté, le prochain adversaire de San Antonio Spurs sera Chicago Bulls, avec lequel il sera mesuré dans le Centre At & t. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.