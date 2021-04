LA Clippers remporte la victoire sur les Lakers de Los Angeles 104-86

05/04/2021 à 00h50 CEST

LA Clippers a remporté la victoire à domicile contre Les Lakers de Los Angeles par 104-86 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs de LA Clippers ont subi une défaite à domicile contre Pépites de Denver 94-101, alors que les Lakers de Los Angeles battaient à domicile pour Kings de Sacramento par 94-115. LA ClippersAprès le match, il reste en barrage avec 33 victoires en 51 matchs disputés. Pour sa part, Les Lakers de Los Angeles il continue également en play-off avec 31 matchs gagnés sur 50 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart avait pour protagoniste et dominateur LA ClippersEn fait, ils ont obtenu une course de 13-2 au cours du quart et ont continué à gagner par 11 points (13-2) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 27-20. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un autre partiel dans ce quart de 12-2 et sont venus gagner de 20 points (50-30) au cours du trimestre, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 26-18. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 53 à 38 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre LA Clippers il a pris ses distances dans la lumière, en effet, l’équipe a réalisé un partiel durant ce quart-temps de 12-1 et a augmenté l’écart à un maximum de 24 points (65-41) et a terminé avec un résultat partiel de 24-17 et 77- 55 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les distances, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 27-31. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 104-86 en faveur de l’équipe locale.

En outre, les acteurs les plus importants de LA Clippers Ils étaient Kawhi Leonard et Marcus Morris, qui avait 19 points, huit passes et 10 rebonds et 22 points et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Montrezl Harrell et Talen Horton-Tucker pour ses interventions pendant le match, avec 19 points, deux passes et six rebonds et 16 points et cinq rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de LA Clippers sera contre Portland Trail Blazers dans le Staples Center. De son côté, le prochain jeu de Les Lakers de Los Angeles sera contre Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.