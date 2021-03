LA Clippers remporte la victoire sur les Milwaukee Bucks 129-105

30 mars 2021 à 06:51 CEST

LA Clippers vaincu en tant que local Bucks de Milwaukee par 129-105 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Philadelphie 76ers 122-112, donc après le match, ils ont ajouté un total de sept victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec New York Knicks 96-102, donc après ce résultat, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives. Apres le jeu, LA Clippers il reste avec l’une des places des barrages avec 32 victoires en 48 matchs disputés. Pour sa part, Bucks de Milwaukee il parvient également à rester en play-off avec 29 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 13-0 au cours du quart, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a conclu avec un résultat de 26-38. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 31-17. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 57-55 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales ont augmenté leur différence, en fait, elles ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et ont eu une différence maximale de 12 points (91-79) jusqu’à ce qu’elles terminent avec un résultat partiel de 39-31 un global 96-86). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de LA Clippers ils ont réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 et ont marqué la différence maximale (24 points) à la fin du quart, et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 33-19. Après tout cela, le match s’est conclu sur un résultat final de 129-105 en faveur de l’équipe locale.

La victoire de LA Clippers a été construit sur 23 points, huit passes et neuf rebonds de Kawhi Leonard et les 25 points, trois passes et cinq rebonds de Marcus Morris. Les 32 points, trois passes et six rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 24 points, sept passes et quatre rebonds de Vacances Jrue ils n’étaient pas assez pour Bucks de Milwaukee pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match LA Clippers va affronter Orlando Magic dans le Staples Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Bucks de Milwaukee jouera contre Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.