LA Clippers remporte la victoire sur Memphis Grizzlies 117-105

22/04/2021 à 06:51 CEST

LA Clippers a remporté la victoire à domicile contre Memphis Grizzlies 117-105 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers par 112-113, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Pépites de Denver 139-137, complétant une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. En ce moment, LA Clippers Il compte 42 victoires en 61 matchs joués, ce qui lui permettrait d’accéder à des positions de barrage, tandis que Memphis Grizzlies il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 29 matchs gagnés sur 57 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Memphis Grizzlies Il était le protagoniste principal, en fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel et a continué à gagner par 18 points (18-36) jusqu’à terminer avec un résultat de 24-39. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de LA Clippers, en fait, ils ont obtenu une course de 11-2 au cours du quart, qui s’est terminée par une course de 29-23. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 53 à 62 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le marqueur, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 34-20 et un 87-82 de résultat global. Enfin, au cours du dernier trimestre LA Clippers augmenté leur différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 13-2 et avait une différence maximale de 15 points (114-99) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-23. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 117-105 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Luke Kennard Oui Marcus Morris pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 28 points, deux passes et sept rebonds et 25 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée JA Morant Oui Jaren Jackson Jr., avec 22 points, quatre passes et six rebonds et 15 points et huit rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de LA Clippers sera contre Houston Rockets dans le Centre Toyota. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Memphis Grizzlies cherchera la victoire contre Portland Trail Blazers dans le Centre de la mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.