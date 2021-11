La Clique : le retour du cabaret culte cracheur de feu et avaleur d’épées

N’essayez pas ça à la maison (Photo : La Clique)

Véritable annonce de la fin du verrouillage du West End, une bande d’artistes de cabaret cracheurs de feu et avaleurs d’épées descendent à Londres pour nous donner envie d’embrasser nos parents.

Pionnier, bien qu’absolument dingue, le spectacle La Clique retourne au Spiegeltent de Leicester Square à Noël pour nous réveiller du sommeil dans lequel nous sommes depuis 18 mois.

Alors que les comédies musicales du West End reviennent sur scène, avec les stars de Frozen implorant les fans de garder les choses en sécurité, et Andrew Lloyd risquant d’être arrêté pour s’assurer que sa Cendrillon divertit à nouveau le public, l’étrange et le farfelu est également de retour, apparemment.

Si vous en avez fini avec les contes de fées et que vous voulez plutôt voir quelque chose d’audacieusement effronté, ce qui a été qualifié de « magnifique mélange » d’un spectacle culte hybride cirque/cabaret se joint à La Clique Palais Orkestra, au milieu de la capitale.

Un nouveau casting a été annoncé, avec Heather Holliday, cracheur de feu et avaleur d’épée, Mirko Köckenberger, artiste de changement rapide et équilibreur de mains, Hula Boy Craig Reid (oui, c’est un travail), ainsi que des aériens et France Has Got Talent les finalistes Hugo Desmarais et Katharine Arnold s’étirent et s’assouplissent pendant que nous parlons.

Tout cela semble très cliché, mais après un an d’enfermement, c’est exactement ce que le docteur a ordonné.

Ou ça (Photo : La Clique)

C’est 105 minutes de folie avec des patineurs à roulettes légèrement vêtus, des acrobates flexibles pour vous enflammer alors que la froide maîtresse de l’hiver s’installe.

Ne vous asseyez peut-être pas au premier rang.

Quoi d’autre de nouveau dans le West End ce mois-ci ?

La femme de Willesden

La première pièce de théâtre de Zadie Smith, qui est un cadeau pour son quartier natal et réinvente The Wife of Bath’s Tale de Geoffrey Chaucer et met en vedette Clare Perkins.

Du 11 novembre au 24 décembre.

Manoir

Cette satire met en vedette Shaun Evans ainsi que Nancy Carroll en tant que propriétaire d’un manoir londonien abritant un groupe de personnages intrigants pendant une tempête.

Du 16 novembre au 1er janvier.

bruyères

Le conte emblématique Heathers revient sur la scène du West End ce mois-ci, passant du Theatre Royal Haymarket à The Other Palace de Londres après une course estivale réussie.

Du 15 novembre au 20 février.

La Clique se déroule du samedi 13 novembre 2021 au samedi 8 janvier 2022.

