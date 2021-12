La CNMC enquête sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le traitement et le recyclage des déchets en Espagne

21/12/2021 à 15h52 CET

La Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) enquête sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles sur le marché du traitement et du recyclage de différents types de déchets plastiques et métalliques en Espagne.

Comme le rapporte le macrocontrôleur, les 14, 15 et 16 décembre 2021, il a effectué des inspections au siège de plusieurs entreprises du secteur à la suite d’une plainte reçue. Si l’existence de pratiques anticoncurrentielles sur ces marchés était confirmée, elles constitueraient une infraction aux articles 1 et 2 de la loi sur la défense de la concurrence.

Les inspections sont un étape préliminaire de la procédure d’enquête sur le comportement anticoncurrentiel allégué et ils ne préjugent pas du résultat de l’enquête ou de la culpabilité de l’entité.

Si, à la suite de l’inspection, la preuve de pratiques interdites par le droit de la concurrence et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la CNMC procédera à l’initiation formelle dossier de sanction.

L’instance présidée par Cani Fernández rappelle que le développement de pratiques contraires aux articles 1 et 2 de la loi sur la concurrence constituent une infraction très grave pouvant entraîner des amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires total des entreprises incriminées dans l’année précédant immédiatement l’imposition de l’amende.