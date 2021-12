La CNMC inflige une amende de 1,25 million à six sociétés immobilières pour avoir accepté des commissions

09/12/2021 à 11:55 CET

La Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a sanctionné du versement de 1,25 million d’euros à Idealista, Remax, Inmovilla, Look & Find, Witei et Anaconda pour avoir conclu une série d’ententes de fixation de prix et d’échange d’informations sur le marché du courtage immobilier.

La pénalité la plus élevée correspond à Idealista, qui devra faire face au paiement de 730 000 euros, suivi de Remax (375 720 euros) Inmovilla (83 149), Look & Find (31 486), Witei (18 925) et Anaconda (1 749), selon la CNMC.

Dans le cas de Witei, qui a collaboré dans le cadre du programme de clémence, sa sanction a été réduite de 45 %. Malgré le fait que contre cette résolution Il n’y a pas de recours administratifOui, vous pouvez déposer un recours contentieux-administratif devant le Tribunal National dans un délai de deux mois.

La concurrence explique que ces entreprises utilisaient un système appelé MLS (Système d’inscription multiple), qui fonctionne grâce à une base de données qui permet aux utilisateurs immobiliers de partager des propriétés capturées sous un régime exclusif partagé.

Lorsqu’un utilisateur immobilier du MLS saisit une propriété, il peut l’inclure dans le système, ce qui permet au reste des utilisateurs de réaliser la vente. Dans ce cas, le bureau captant et le bureau vendeur se partagent la commission convenue pour le service de courtage global proposé.

En 2002, Remax et Look & Find ont promu le projet en Espagne ; Habitania, plus tard acquis par Idealista, était en charge du développement technologique ; En 2012, Inmovilla et Habitania ont adapté leurs systèmes pour les rendre compatibles ; et en 2017, Anaconda, composé de Remax, Look & Find et MLS, rejoint la structure et prend en charge développer et gérer un socle commun de partage de propriété.

Outre les sociétés de franchise Remax et Look & Find, les fournisseurs de logiciels immobiliers Idealista (via Idealista Tools), Inmovilia et Witei, contribué activement d’élaborer et de mettre en œuvre le système par lequel l’infraction a été commise.

Règles de procédure

Les franchiseurs qui ont développé ce système MLS ont approuvé une réglementation obligatoire pour les utilisateurs immobiliers qui exige une commission minimale de 4 % sur les ventes et un mois sur les locations. Il a également imposé une répartition des commissions à 50% entre le bureau qui récupère le bien et celui qui a clôturé la transaction.

Les enfreindre des règles pourrait entraîner des sanctions disciplinaires, voire la suspension du statut d’associé, avec pour conséquence l’impossibilité d’accéder à la bourse immobilière.

Les sociétés de logiciels Ils ont également participé à des comportements anticoncurrentiels, puisqu’ils se sont réunis pour concevoir le système et ont établi des filtres et d’autres moyens de contrôle garantissant que toutes les propriétés téléchargées sur le système remplissent les conditions requises par le règlement intérieur, selon la CNMC.

La mise en place d’un logiciel permettant le suivi des honoraires dans les propriétés captées chez les concurrents et l’accès à des informations sensibles entre eux a permis d’assurer l’application du système sur le marché immobilier, qui se caractérise par atomisé du côté de l’offre et de la demande.

Par conséquent, tant la réglementation que les développements logiciels ont limité la concurrence entre les sociétés immobilières en fixant des commissions minimales et d’autres conditions commerciales et générer un niveau de transparence incompatible avec la nécessaire concurrence entre les entités.

De plus, ils ont exclu des avantages de Système MLS aux entités qui n’étaient pas disposées à accepter les règles anticoncurrentielles contenues dans les règlements.