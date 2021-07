La CNMC ouvre un dossier de sanction contre Amazon et Apple pour s’être mis d’accord sur des pratiques contraires à la concurrence | Industrie

La CNMC a ouvert un dossier auprès d’Apple et d’Amazon pour pratiques restrictives de concurrence sur le site Amazon Espagne.

Une vive polémique a secoué l’industrie technologique de notre pays après le communiqué publié par la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC). Il y est annoncé un dossier de sanction contre Apple et Amazon pour avoir accepté de limiter la concurrence en Espagne.

Comme indiqué par la CNMC, sur le site Web d’Amazon en Espagne, il y a eu restrictions commerciales imposées à des sociétés tierces afin de réduire la concurrence dans la vente de produits Apple, une pratique illégale dans notre pays qui affecte les détaillants.

En outre, tout cela a servi à établir la “position d’Amazon dans le secteur de la fourniture de services marketing aux détaillants tiers via des plateformes en ligne (Marketplace) en Espagne”.

Cette enquête ne semble pas en être à ses débuts, mais le accès que la CNMC a eu aux informations clés sur les infractions fait par Amazon et Apple.

Selon nos informations, le dossier disciplinaire affecte diverses sociétés Amazon et Apple dans notre pays: Amazon Services Europe S.À.RL ; Amazon Europe Core S.À.RL ; Amazon EU S.À.RL ; et Amazon Online Spain, SL, Apple Distribution International Ltd.; Apple Retail Espagne, SL ; et Apple Marketing Iberia, SA

Ils ont mené des pratiques anticoncurrentielles dans la vente de produits électroniques sur Internet qui violent diverses lois et que la CNMC résume comme « un accord entre les deux groupes qui inclurait d’éventuelles restrictions sur le site Web d’Amazon En Espagne”.

Les restrictions détectées affecterait la publicité des produits concurrents d’Apple, ainsi que diverses campagnes adressés aux clients de ce fabricant. De même, aussi limiter la vente au détail de produits Apple effectués par des sociétés tierces.

Maintenant, un processus s’ouvre qui cela pourrait prendre un an et demi avant d’arriver à sa résolution, mais pour le moment les informations transmises par la CNMC révèlent qu’il pourrait y avoir un cas de grande ampleur après l’enquête.