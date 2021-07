La co-conservatrice de Britney Spears vient de répondre aux demandes de DIU et de mariage de Jamie Spears

in

Selon Page Six, après le largage des nombreuses bombes de Spears, l’aîné Spears a déposé des documents judiciaires qui allèguent que Jodi Montgomery, la responsable des soins qui a été chargée de prendre temporairement le relais en tant que conservatrice de la personne de Britney Spears (ce qui signifie qu’elle est en charge de Spears ‘ soins quotidiens et traitements médicaux), est à blâmer pour le terrible traitement que la superstar de la pop a affirmé avoir subi pendant sa tutelle. Maintenant, l’avocate de Montgomery, LaurieAnn Wright, a répondu avec une déclaration publiée au point de vente, et elle note, en partie :