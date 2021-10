La co-directrice de Deontay Wilder, Shelley Finkel, accuse Tyson Fury d’avoir un manque d’équilibre et une main cassée

Shelley Finkel a imputé la défaite par élimination directe de Deontay Wilder à Tyson Fury à son manque d’équilibre et à un doigt cassé.

Le «Bronze Bomber» a été arrêté au 11e tour d’un affrontement palpitant au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le troisième combat de Fury et Wilder a été un classique instantané et l’esprit de combat des deux hommes a remporté des éloges dans le monde entier

Contre peut-être n’importe quel autre adversaire, Wilder aurait regagné son titre mondial des poids lourds WBC après avoir battu Fury deux fois au quatrième tour.

Pourtant, le «Gypsy King» est fait de matériaux très sévères et a grimpé de la toile à chaque fois pour abattre l’Américain pour de bon.

En trois combats, le joueur de 35 ans n’a pas réussi à battre Fury et il semble peu probable qu’il puisse trouver un moyen de vaincre le Britannique après l’avoir assommé à trois reprises, ajouté du poids supplémentaire et même changé d’entraîneur pour rectifier le résultat.

Pourtant, Finkel, qui cogère l’ancien champion aux côtés d’Al Haymon, insiste sur le fait qu’il y avait des circonstances atténuantes à cette défaite et qu’un nouvel ennemi pourrait être aligné pour son retour.

Wilder a frappé Fury avec un tir qui aurait renversé n’importe quel autre poids lourd

Frank Micelotta/FOX

Mais, tout comme lors de leur célèbre premier combat, Fury n’a cessé de se relever et a réussi à porter le coup décisif au 11e round.

« Il se battra au printemps ou au début de l’été tant qu’il est en bonne santé, qu’il est bon et qu’il est à la hauteur », a déclaré Finkel à ESPN.

«Il a toujours mal à la main et son équilibre était rompu, quelque part vers le troisième tour (Fury connecté derrière l’oreille), c’est pourquoi son équilibre n’était pas le même.

« Il a l’impression qu’il s’est entraîné si dur et puis les deux incidents – aucun manque de respect envers Fury – il a fait tous ces efforts et n’a pas pu le combattre en bonne santé. »

Wilder a été frappé d’une suspension de six mois de la Nevada State Athletic Commission pour faire face à la pause et récupérer après une guerre épuisante dans laquelle il semblait mort et enterré à plusieurs reprises.

Finkel a aidé à guider Wilder vers la couronne des poids lourds WBC

La bataille a beaucoup coûté aux deux hommes, Fury devant revenir en 2022, mais en aucun cas garanti.

Frank Warren, qui promeut le joueur de 33 ans aux côtés de Bob Arum aux États-Unis, a affirmé que le champion des poids lourds pourrait bien prendre sa retraite demain s’il le souhaitait.

« Je vous le dis maintenant ; il est l’homme et il fera ce qui est nécessaire », a-t-il déclaré à talkSPORT. « Cela ne me surprendrait pas si Tyson disait demain: » J’en ai assez, je n’en ai pas envie.

« S’il le fait, il est riche, il a gagné beaucoup d’argent et il doit faire ce qui est bon pour lui. »