La co-responsable de Blizzard, Jen Oneal, démissionne trois mois après avoir pris le rôle

Jen Oneal quitte ses fonctions de co-responsable de Blizzard trois mois seulement après avoir pris ce poste à la suite du procès pour harcèlement sexuel intenté contre Activision Blizzard par l’État de Californie. Mike Ybarra, un ancien cadre Xbox qui avait endossé le rôle de co-responsable aux côtés d’Oneal, sera désormais le seul responsable du studio, à compter de maintenant.

« Je veux que vous m’entendiez personnellement dire que j’ai pris la décision de me retirer de la codirection de Blizzard Entertainment et que je passerai à un nouveau poste avant de quitter ABK à la fin de l’année », a déclaré Oneal dans un communiqué publié sur le site Web de Blizzard. . « Je ne fais pas cela parce que je suis sans espoir pour Blizzard, bien au contraire – je suis inspiré par la passion de tout le monde ici, travaillant de tout leur cœur vers un changement significatif et durable. Cette énergie m’a inspiré à sortir et à explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent, et, espérons-le, avoir un impact plus large sur l’industrie qui profitera également à Blizzard (et à d’autres studios).

Blizzard accordera une subvention d’un million de dollars à Women in Games International, dont Oneal est membre du conseil d’administration. Avant de quitter complètement Activision Blizzard, Oneal s’efforcera de « déterminer les premières étapes de l’utilisation de la subvention et de sa structure », a-t-elle déclaré.

Activision Blizzard a subi des changements importants depuis le dépôt de la plainte en juillet. L’ancien président de Blizzard J. Allen Brack (qu’Ybarra et Oneal ont remplacé) et l’ancien directeur des ressources humaines mondiales Jesse Meschuck ont ​​quitté l’entreprise début août. Le directeur juridique de la société est parti en septembre. Et le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a subi une baisse de salaire massive et a mis fin à l’arbitrage forcé la semaine dernière.

En plus des changements de personnel, la société a suspendu ses plans pour la BlizzConline 2021 et a apporté des modifications à ses jeux pour supprimer les références à des personnages ou des thèmes problématiques. Blizzard a changé le nom de Jesse McCree d’Overwatch, qui porte le nom d’un ancien concepteur principal, et a promis de supprimer les « références qui ne conviennent pas à notre monde » dans World of Warcraft.

Activision Blizzard a également annoncé mardi qu’Overwatch 2 et Diablo 4 avaient à nouveau été retardés.