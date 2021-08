La co-star d'”American Pickers” est “vraiment attristée” par la sortie de Frank Fritz, aux côtés de Mike Wolfe

La star américaine des Pickers, Danielle Colby, a rompu son silence sur la rupture entre ses co-stars Mike Wolfe et Frank Fritz. Colby est “vraiment attristé” par la sortie de Fritz de l’émission de longue date History Channel et espère qu’il “reçoit toute l’aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de malaise”. Fritz, 55 ans, n’est plus dans l’émission depuis mars 2020, et History Channel a confirmé à la fin du mois dernier qu’il ne reviendrait pas. Wolfe continuera d’animer le spectacle en solo, bien que Colby continuera probablement à apparaître dans le spectacle alors qu’elle dirige le bureau du magasin d’archéologie antique de Wolfe.

Lundi, Colby, 45 ans, a partagé une nouvelle photo de la route avec Wolfe, 57 ans, qu’elle a qualifiée de “meilleur ami”. Elle l’a remercié d’avoir été à ses côtés, ajoutant qu’elle était “fier de la façon dont vous avez géré les 12 dernières années et attend avec impatience de nombreuses autres années à rouler ensemble autour de cette grosse bille bleue”. Quant à Fritz, Colby a écrit qu’elle était “vraiment attristée” de voir Fritz quitter la série.

“Je suis incroyablement triste pour ses luttes. J’ai personnellement tout regardé au cours de la dernière décennie”, a écrit Colby avant de mettre en garde les fans contre le fait de considérer ses pensées comme un évangile. “J’aurais aimé que les choses soient différentes, mais nous devons être responsables de nos actions lorsque nous causons de l’instabilité ou de la douleur et de la souffrance aux autres”, a-t-elle écrit. “Frank s’est fait tellement mal qu’il a été difficile à regarder. J’espère vraiment que Frank recevra toute l’aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de malaise.”

“Ce n’est pas à moi de dire du mal de quelqu’un qui a besoin d’aide, je vais donc garder mes commentaires édifiants”, a poursuivi Colby. “J’envoie de l’amour à tout le monde. La seule raison pour laquelle je parle de cela en ce moment, c’est parce que tout le monde spécule sur mes mots et mes mots sont sortis de leur contexte dans les tabloïds parce qu’ils ne peuvent pas m’interviewer parce que je le ferai pas d’interview avec un tabloïd. Alors si vous voulez savoir ce que je ressens. Voici exactement ce que je ressens. J’espère que tout le monde ira bien. J’espère que tout le monde continuera à s’aimer même à travers les moments difficiles.”

Fritz a finalement expliqué sa rupture avec Wolfe dans une interview du 19 juillet avec The Sun. Wolfe n’a pas contacté Fritz après avoir subi une opération au dos et ils n’ont pas parlé depuis deux ans, a affirmé Fritz. Fritz a perdu 65 livres et est maintenant sobre. Il souffre également de la maladie de Crohn. “J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de la série”, a déclaré Fritz à propos de Wolfe. “Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème.”

L’interview de Fritz a suscité des spéculations sur son avenir qui ont duré jusqu’au 22 juillet, lorsque History et Wolfe ont confirmé qu’American Pickers continuerait sans lui. “Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi”, a déclaré Wolfe dans un communiqué. “Le voyage que Frank, Dani (Danielle) et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, est venu avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. Frank va me manquer, juste comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage.”