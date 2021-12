LaMonica Garrett ne se retient pas en parlant de sa co-star de 1883, Tim McGraw. L’acteur a déclaré au magazine People que le musicien lauréat d’un Grammy Award adore montrer ses talents vocaux pendant le tournage de l’émission Paramount+. « Sur le plateau, Tim chante tous les jours », a révélé Garrett alors qu’il faisait son apparition à l’avant-première de Yellowstone samedi. « Chaque jour, comme entre les prises, il est juste, il fredonne. Il fait quelque chose. Il chante tout le temps. »

McGraw ne chante pas seulement sa propre musique, dit Garret. Le chanteur se met à chanter avec n’importe quelle idée qui lui passe par la tête. « Il chantera ‘le cheval est en colère aujourd’hui’ dans un jingle », a décrit Garrett. « Vous savez, c’est un chanteur et c’est ce que font les chanteurs, ils chantent leurs propres trucs et tout le reste. »

Selon l’acteur, McGraw s’inspire des choses qu’il voit à l’extérieur dans la nature, comme la météo, car la série est filmée principalement à l’extérieur.

« C’est [filmed] à l’extérieur 98 pour cent du temps, où il fera cent degrés et humide, ou vous êtes dans le Montana et il fait 15 ou 20 degrés et il gèle du lever au coucher du soleil », a déclaré Garrett. L’acteur, qui joue Thomas dans la série, révèle que lui et d’autres membres de la distribution ont failli ne pas se rendre à la première en raison de la tempête de poussière de dernière minute qui a balayé Vegas vendredi.

« J’ai eu de la poussière à des endroits où cela ne devrait pas être », a déclaré Garrett lors de l’événement. « C’était mauvais. Les vents soufflaient à environ 60 milles à l’heure. Cela a presque bloqué notre vol, et nous n’allions pas arriver ici avant aujourd’hui. »

1883 a été créé dimanche soir devant près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne pour ses débuts à l’antenne – un record de première pour le nouveau service de streaming de Paramount, selon The Hollywood Reporter. L’émission est facilement devenue la première de la série la plus regardée pour le réseau câblé en plus de six ans depuis que la première de Fear the Walking Dead a fait ses débuts à plus de 10 millions en 2015.