La co-star de « Full House » de Bob Saget, Candace Cameron Bure, rend un hommage touchant à la défunte star: « Profondément connectée »

Bob Saget a reçu un autre hommage de l’une de ses célèbres co-stars.

Mardi, Candace Cameron Bure, qui a joué la fille de Saget dans « Full House », a partagé une photo d’elle embrassant son père à la télévision alors qu’elle était assise à une table.

Les deux ont joué dans la sitcom de 1987 à 1995. Ils ont tous deux repris leurs rôles pour le spin-off de Netflix « Fuller House », qui s’est déroulé de 2016 à 2020.

« Oh, Bob. Pourquoi as-tu dû nous quitter si tôt ? » Bure, 45 ans, a commencé dans sa longue légende à côté de la photo. « Nous sommes tous de la famille, mais tu étais la colle. La colle collante, désordonnée, spongieuse, douce et adorable. »

LA DÉCLARATION CONJOINTE DES COOSTERS DE BOB SAGET « FULL HOUSE » : « BOB, NOUS VOUS AIMONS CHER »

Candace Cameron Bure (à droite) a partagé un hommage touchant à son père de télévision, Bob Saget (à gauche). (Photo de Paul Archuleta/FilmMagic)

Dans « Full House », les deux étaient des membres de la famille Tanner, qui était également composée de sœurs jouées par Jodie Sweetin et Mary Kate et Ashley Olsen.

« Mon enfance est enveloppée dans toi, mes années d’adolescence formatrices et le reste de l’âge adulte », a poursuivi l’actrice. « Vous m’avez appris à ressentir profondément à un si jeune âge. Vous n’avez jamais eu peur ou honte de partager vos émotions, de pleurer, d’aimer, de rire et de le dire à haute voix. »

LA CO-STAR ‘FULL HOUSE’ DE BOB SAGET LYDIA CORNELL SE RAPPELLE TARD DAD TV: ‘UN MENSCH ET UN GRAND BAISER’

Bure a déclaré qu’elle et Saget étaient « très profondément liés » depuis leur première rencontre alors qu’elle n’avait que 10 ans. L’acteur était non seulement un père pour elle, mais aussi « l’un de mes amis les plus proches dans la vie », a-t-elle déclaré.

Candace Cameron Bure (devant à droite) a joué dans « Full House » en tant que DJ Tanner, la fille de Danny Tanner de Bob Saget (au centre). (Photo de Bob D’Amico/ABC via .)

« Cela fait mal comme je n’ai jamais ressenti auparavant. Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Tu le savais. Je le savais. Mais je dois le répéter », s’est-elle exclamée. « Je veux un câlin de plus. Je veux un texte de plus qui dit: » oh, d’ailleurs, c’est moi Bob « après une longue diatribe. Je veux un rire de plus. Je veux rouler des yeux vers toi une fois de plus. Je te veux me dire de regarder quelque chose mais ensuite me dire que je ne devrais peut-être pas à cause de ma foi. »

LES CO-STARS DE « FULL HOUSE » DE BOB SAGET PARLENT DE SA MORT INATTENDUE

Bure a rappelé que Saget était « protecteur » sur elle, tout en prenant soin de « tout » et de « tout le monde ».

« Tu étais le meilleur. Tu étais… Bob. Il n’y aura jamais un autre comme toi », a déclaré la star. « J’aimerais que vous puissiez voir l’effusion d’amour que vous avez. Vous avez certainement laissé un bel héritage de gentillesse, de compassion, de loyauté, de générosité et d’amour. »

Bob Saget a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel en Floride le 9 janvier. Il avait 65 ans. (Emma McIntyre/.)

Bure a conclu: « Je ne dis pas au revoir parce que tu ne quitteras jamais mon cœur. Même avec cette gigantesque déchirure dedans. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’actrice a publié plusieurs articles sur Saget depuis sa mort le 9 janvier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dans son hommage initial, elle a partagé quelques photos des coulisses de « Fuller House », affirmant que « 35 ans n’étaient pas assez longs », tandis que son deuxième hommage rendait hommage à ses autres co-stars de « Full House », notant comment ils vont maintenant « faire le deuil en famille ».