La co-star de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes défend l’acteur au milieu de poursuites avec Amber Heard

Johnny Depp a passé plus de ces derniers mois devant les tribunaux que sur le tournage de films. Entre une affaire de diffamation contre un journal britannique, qui n’a pas été jugée en sa faveur, et une affaire de diffamation en cours, et plus encore, contre son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp en sait probablement beaucoup plus sur le monde juridique que lui. Et il n’est pas le seul membre de la distribution de Pirates des Caraïbes à avoir eu des relations juridiques ces dernières années. Greg Ellis, qui est apparu en tant qu’officier britannique Groves dans la franchise Disney, a eu ses propres problèmes à régler devant le tribunal de la famille, et il semble que les deux acteurs se soutiennent mutuellement dans leurs situations.