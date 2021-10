L’acteur surnaturel Jensen Ackles, qui a joué dans Rust avec Alec Baldwin, a rendu hommage à la directrice de la photographie Halyna Hutchins dans une publication émouvante sur Instagram dimanche. Hutchins est décédé après que Baldwin l’a abattue avec un pistolet à hélice dont il ne savait pas qu’il était chargé de balles réelles jeudi après-midi. Le réalisateur du film, Joël Souza, a également été blessé lors de la fusillade. Hutchins avait 42 ans et laisse dans le deuil son mari Matthew et leur fils de 9 ans.

« Je ne sais même pas par où commencer. Cela a été une tragédie aux proportions épiques que nous traitons tous encore », a écrit Ackles, à côté d’une galerie de photos de Hutchins de l’ensemble Rust. « Plus tôt la semaine dernière, je me suis senti obligé de dire à Halyna à quel point je la trouvais géniale. Je lui ai dit à quel point je pensais que ses prises de vue étaient incroyables et à quel point c’était excitant de la regarder travailler avec son équipe. Vraiment. Elle a ri et a dit merci vous et m’a fait un câlin. Je serai toujours reconnaissant que nous ayons eu ce moment. Elle avait un courage et une passion qui ont infecté tout l’équipage de haut en bas. «

Ackles a qualifié Hutchins d’inspiration et a envoyé des prières à son mari, son fils et le reste de sa famille. « Il n’y a tout simplement pas assez de mots pour exprimer à quel point c’est une perte immense », a écrit Ackles. « Elle manquera incroyablement à tous ceux d’entre nous qui l’ont connue et admirée. » Ackles et son épouse, l’actrice Danneel Harris, ont fait un don au nouveau fonds de bourses d’études de l’American Film Institute au nom de Hutchins et à la page GoFundMe créée par le syndicat International Cinematographers Guild Local 600. Ackles a fourni des liens vers les deux à la fin de sa légende.

Jeudi après-midi au Ranch Bonanza Creek près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le réalisateur adjoint Dave Halls a remis un pistolet à hélice à Baldwin et a annoncé qu’il s’agissait d’un pistolet « froid », ce qui signifie qu’il était censé être vide. Cependant, l’arme n’était pas vide. Lorsque Baldwin a déchargé le pistolet à hélice tout en répétant une scène, il a tiré un projectile qui a touché Hutchins à la poitrine et Souza à la clavicule.

Hutchins a été transportée d’urgence à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où elle est décédée des suites de ses blessures. Souza a été emmené dans un autre hôpital de Santa Fe et a été libéré vendredi matin. Aucune accusation n’a été déposée dans cette affaire tant que l’enquête se poursuit. Le Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique enquête également.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit Baldwin dans un communiqué vendredi matin. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »