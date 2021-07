La co-star de Sweet Home Alabama de Reese Witherspoon explique le « problème » qui retarde une suite

Écoute, j’adorerais faire la suite. Le problème, c’est que Reese a un club de lecture. Et je dis ça en riant, mais Reese est, vous savez, j’ai entendu dire : “Oh, tu peux lui parler de trucs dans cinq ans.” Tu sais, c’est un magnat. Et à l’époque où je faisais Sweet Home Alabama, je me souviens, pour une raison quelconque, d’avoir dit à la réalisatrice ou à quelqu’un qui en parlait, mais j’ai dit: ‘Je parie que cette femme finira par diriger un studio de cinéma un jour. Et elle est même au-delà de cela à ce stade.