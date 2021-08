La coagulation du sang est-elle la cause profonde du long Covid ? Voici ce que disent les scientifiques

Les longs symptômes de Covid incluent la fatigue, une tolérance à l’exercice plus faible et un essoufflement

Les patients atteints de Covid longue ont des mesures de coagulation sanguine plus élevées qui expliquent les symptômes persistants tels que la fatigue et une condition physique réduite, selon une nouvelle étude. Dirigée par des chercheurs de l’Université de médecine et des sciences de la santé du Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), l’étude a été publiée dans le Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Les symptômes du long syndrome de Covid peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois après l’infection initiale de Covid-19 et on estime qu’ils ont touché des millions de personnes dans le monde. Cinquante patients présentant des symptômes de long Covid ont été examinés pour comprendre l’implication d’une coagulation sanguine anormale.

Les chercheurs ont trouvé des marqueurs de coagulation significativement plus élevés dans le sang des patients présentant des symptômes de long Covid que ceux ayant un contrôle sain. Les patients qui ont dû être hospitalisés au cours de leur infection initiale présentaient un marqueur de coagulation plus élevé. L’étude a également révélé que les patients qui se rétablissaient à la maison présentaient également des marqueurs constamment élevés.

Les chercheurs ont observé que les symptômes d’un long Covid, tels qu’une moins bonne forme physique et la fatigue, étaient directement liés à une coagulation plus élevée. Malgré le retour des marqueurs d’inflammation à des niveaux normaux, les patients de longue durée de Covid affichaient toujours un potentiel de coagulation accru.

Les résultats suggèrent que le système de coagulation pourrait être à la traîne de Covid, car les patients présentant les symptômes affichaient des marqueurs de coagulation plus élevés malgré le retour des marqueurs d’inflammation à la normale, a déclaré l’auteur principal du PTI, Helen Fogarty, doctorante à la RCSI School of Pharmacy and Biomolecular Sciences. .

Le directeur du Centre irlandais de biologie vasculaire, RCSI, le professeur James O’Donnell a déclaré que la première étape pour développer un traitement efficace était de comprendre la cause profonde d’une maladie.

Le professeur O’Donnell a déclaré que des millions de personnes étaient aux prises avec le syndrome COVID long, ajoutant que davantage de personnes développeraient probablement un COVID long alors que Covid-19 continue d’infecter la population non vaccinée.

Il a ajouté qu’il était impératif de continuer à étudier ces conditions pour développer des traitements efficaces.

