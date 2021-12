La coalition de Nicola Sturgeon suscite l’indignation après l’attaque d’« extrémistes d’extrême droite » | Politique | Nouvelles

Le secrétaire écossais Alister Jack a attaqué les propos en avertissant que l’économie britannique serait paralysée sans pétrole futur. Il a déclaré que même lorsque la Grande-Bretagne serait passée à zéro net d’ici 2050, il faudrait du pétrole.

Le MSP vert Patrick Harvie, qui est ministre dans le gouvernement de coalition de Mme Sturgeon, a déclaré qu’il était ravi que Shell se soit retiré du développement prévu du champ de Cambo vendredi dernier.

Se vantant de l’échec du forage du nouveau champ pétrolifère, il a déclaré que c’était « super le projet Cambo semble être sur les patins ».

Affirmant que seuls les conservateurs ont maintenant approuvé la poursuite du projet, il a ajouté : « Les conservateurs sont désormais isolés.

« Il n’y a que la droite dure qui continue de nier la réalité.

Interrogé sur sa réponse aux remarques lors de son témoignage devant la commission des affaires écossaises à Westminster cet après-midi, M. Jack a déclaré: « Je pense que cette remarque telle que citée est honteuse.

« Je soutiens les futurs forages et je ne suis pas un extrémiste de droite, juste pour le signaler au cas où quelqu’un se poserait la question. »

Le gouvernement écossais a demandé à Boris Johnson de « réévaluer » le permis de forage du champ de Cambo, affirmant qu’il est actuellement incompatible avec les objectifs britanniques en matière de changement climatique.

Seul Westminster a le pouvoir de retirer la licence des plans.

Mais répondant aux affirmations du gouvernement écossais cet après-midi, le secrétaire écossais a déclaré: « Nous avons une industrie pétrolière et gazière en transition – et la clé est la transition.

« Nous arriverons à zéro net d’ici 2050.

« Mais quand nous arriverons à zéro net d’ici 2050, soyons clairs, sur les calculs actuels – et Lord Offord et moi avons rencontré les dirigeants du pétrole et du gaz la semaine dernière – 35%, je pense que c’est 20% de pétrole et 15% de gaz , comme un besoin en 2050 de notre source d’énergie.

« Nous avons besoin de gaz pour fabriquer de l’hydrogène bleu et d’autres produits.

« Nous avons besoin de pétrole pour l’industrie chimique du pétrole.

« L’idée que le pétrole s’arrête soudainement tuerait notre économie. »

Le champ pétrolifère de Cambo à l’ouest des Shetland.

Une licence d’exploration de forage a été délivrée pour la première fois en 2001 dans l’espoir qu’elle pourrait produire des centaines de millions de barils de pétrole.

S’il est approuvé, le forage pourrait commencer dès l’année prochaine et se poursuivre pendant 25 ans.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: « Nous continuons d’appeler le gouvernement britannique, qui a le pouvoir d’agir dans ce cas, à réévaluer de toute urgence toutes les licences pétrolières approuvées où le forage n’a pas encore commencé contre nos engagements climatiques. »