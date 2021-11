La coalition des forces rebelles contre le gouvernement éthiopien, a expliqué

Après une année de conflit, de déplacements et de crises humanitaires croissantes, la guerre civile éthiopienne est entrée dans une nouvelle phase cette semaine après qu’une nouvelle coalition de rebelles tigréens et d’autres groupes minoritaires a commencé à avancer sur la capitale fédérale d’Addis-Abeba.

La guerre civile, qui a commencé en novembre de l’année dernière, a déjà tué des milliers et déplacé des millions d’autres ; l’ONU affirme qu’il y a eu des violations brutales des droits de l’homme de tous les côtés, y compris un blocus fédéral de l’aide humanitaire indispensable dans la région du nord du Tigré.

Aujourd’hui, le Front populaire de libération du Tigré, ou TPLF, a réagi en marchant sur la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avec un certain nombre d’autres groupes rebelles qui ont rejoint le TPLF en opposition au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Alors que les rapports varient quant à leur progression vers la capitale, les forces rebelles pourraient se trouver à environ 160 kilomètres, a déclaré à CNN un porte-parole de l’Armée de libération oromo.

Les représentants du TPLF à Washington, DC, ont annoncé vendredi la nouvelle coalition, appelée Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes, et ont clairement indiqué leur intention de chasser Abiy.

« Le temps presse pour lui », a déclaré Berhane Gebrekristos, ancien ambassadeur d’Éthiopie aux États-Unis et dirigeant du TPLF, lors de l’annonce.

La coalition représente un nouveau chapitre du conflit ; auparavant, le TPLF, bien que puissant, était néanmoins une force minoritaire luttant contre le gouvernement fédéral, mais l’avancée sur Addis-Abeba marque un changement potentiel dans l’élan du conflit.

En plus du TPLF, il y a huit autres groupes dans la nouvelle coalition ; parmi celles-ci, la LLO est parmi les plus importantes.

L’OLA représente l’ethnie Oromo, dont Abiy lui-même est membre. Auparavant, Abiy a bénéficié du soutien des peuples Oromo et Amhara ; cependant, une vague d’arrestations et de meurtres de dirigeants et d’activistes oromos, en plus de la marginalisation économique et politique, ont tourné de nombreux Oromo contre Abiy.

Les sept autres factions de la coalition d’opposition représentent d’autres groupes ethniques, dont environ 80 en Éthiopie. Lors de son élection, Abiy a déclaré que son gouvernement distribuerait également les ressources et le pouvoir ; cependant, la coalition a annoncé vendredi son alliance « en réponse aux nombreuses crises auxquelles le pays est confronté » sous son règne.

« La prochaine étape sera de nous organiser et de démanteler totalement le gouvernement existant, soit par la force, soit par la négociation… mentionné.

Mais alors que l’alliance rassemble d’autres groupes minoritaires, qui ont tous des factions militantes, on ne sait pas encore à quel point la coalition sera efficace dans ses efforts pour renverser Abiy.

« Je ne pense pas que cela aura beaucoup d’impact », a déclaré Gedion Timothewos, procureur général et ministre de la Justice éthiopien, lors d’une conférence de presse en ligne vendredi, qualifiant la coalition de « coup publicitaire ».

Certains experts externes, cependant, ne sont pas d’accord. William Davison, analyste principal à l’International Crisis Group, a déclaré cette semaine au New York Times que la coalition indique « que les courants politiques sont en train de changer » en Éthiopie.

À tout le moins, l’avancée de la coalition vers Addis-Abeba semble inquiéter la capitale. Les forces de l’OLA rapportent qu’elles se trouvent à environ 100 milles d’Addis-Abeba, tandis que d’autres sources avancent le chiffre à 200 milles. La coalition affirme également qu’elle a été en mesure de mettre en route des villes stratégiques. Alors que le gouvernement Abiy affirme que les rebelles exagèrent leurs victoires, le gouvernement a également appelé les soldats à la retraite à ramasser leurs armes et à combattre les forces qui avancent.

« Mourir pour l’Éthiopie est un devoir pour nous tous », a déclaré Abiy la semaine dernière.

La guerre civile en Éthiopie est le produit de tensions ethniques de longue date

Le mois dernier a vu une nouvelle escalade de la guerre civile entre les forces tigréennes et l’administration d’Abiy, qui a commencé il y a un an lorsque les forces du TPLF ont lancé ce qu’elles ont décrit comme une frappe préventive contre une base militaire fédérale au Tigré.

Bien que le peuple tigréen soit un groupe ethnique minoritaire en Éthiopie, avec une population d’environ 6 millions d’habitants concentrée dans l’État du Tigré, au nord, il est devenu une force puissante dans les années 1970 contre la dictature militaire marxiste d’Éthiopie, après des années de marginalisation.

Finalement, le TPLF a dominé la coalition du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, qui a renversé la dictature en 1991. Les politiciens tigréens ont dirigé le gouvernement et dominé la coalition pendant près de 30 ans, supervisant la croissance économique malgré la famine et les conflits dans la région.

Mais le gouvernement dirigé par le TPLF était également connu pour avoir torturé des détenus et sévèrement réprimé la dissidence ; au moment où Abiy a émergé sur la scène politique, des manifestations antigouvernementales avaient contraint l’ancien Premier ministre à démissionner.

En l’espace de trois ans seulement, Abiy a purgé les dirigeants tigréens du gouvernement fédéral, privant essentiellement le groupe d’une grande partie de son ancien pouvoir politique au niveau national.

Cependant, l’État du Tigré est toujours sous le contrôle du TPLF, malgré les meilleurs efforts d’Abiy pour centraliser le pouvoir. La résistance du TPLF au gouvernement Abiy – notamment en organisant des élections législatives régionales en septembre 2020, malgré la décision d’Abiy de les reporter dans tout le pays – a rapidement dégénéré en un véritable conflit.

Après les premières victoires des forces armées nationales éthiopiennes, le TPLF a réussi à reculer, reprenant la capitale tigréenne Mekele en juin. Aujourd’hui, le groupe gagne du terrain – ainsi qu’un soutien politique et militaire – avec la nouvelle coalition.

Mais les récents développements ont coûté très cher au Tigré, car des milliers de personnes sont mortes dans le conflit et 2 millions ont été déplacées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Un rapport de l’ONU du 3 novembre – le plus complet à ce jour sur le conflit – a également détaillé de nombreuses violations des droits humains des deux côtés du conflit. Selon Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, les forces nationales éthiopiennes, ainsi que leurs alliés érythréens, sont responsables de la majeure partie de ces atrocités.

La guerre a également créé une crise humanitaire : l’aide au Tigré s’est réduite à un filet en juillet en raison d’un blocus gouvernemental qui a empêché les camions transportant de la nourriture, des fournitures médicales et du carburant d’entrer dans la région. En septembre, le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, a averti que le Tigré était au bord de la famine et a qualifié la crise de « tache sur notre conscience » dans une interview à l’Associated Press.

Peu de temps après, le gouvernement éthiopien a décidé d’expulser sept responsables de l’ONU du pays, les accusant de « s’ingérer » dans les affaires de la nation et de détourner l’aide humanitaire vers les forces du TPLF. Le gouvernement avait précédemment ordonné au contingent néerlandais de Médecins Sans Frontières (Médecins sans frontières), ainsi qu’au Conseil norvégien pour les réfugiés, de cesser leurs opérations.

En octobre, les forces de défense nationale éthiopiennes ont commencé à mener des frappes aériennes à Mekele, qui ont tué plusieurs enfants. Alors que le gouvernement d’Abiy a affirmé qu’il visait des installations militaires, certains témoins affirment que les frappes aériennes ont en fait touché des cibles civiles. Le gouvernement central a nié avoir visé intentionnellement des civils, selon ., et les pannes de communication dans la région rendent la vérification difficile.

Après un an de guerre, les États-Unis intensifient leur riposte

Jusqu’à présent, les dirigeants occidentaux ont fait des déclarations appelant à la fin des hostilités et mettant en garde contre la situation humanitaire désastreuse, mais commencent maintenant à soutenir leurs avertissements avec des conséquences réelles pour le gouvernement central éthiopien.

Notamment, les États-Unis ont suspendu mardi l’Éthiopie de l’African Growth and Opportunity Act, ou AGOA, « pour violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus ».

L’AGOA permet à certains pays d’exporter des marchandises en franchise de droits vers les États-Unis, et la suspension de la participation de l’Éthiopie sera un sérieux coup économique ; L’année dernière, l’Éthiopie a expédié pour 245 millions de dollars de marchandises aux États-Unis dans le cadre de l’AGOA, selon Al Jazeera – près de la moitié de toutes ses exportations vers les États-Unis.

L’administration du président Joe Biden a également envoyé Jeffrey Feltman, son envoyé dans la Corne de l’Afrique et un diplomate chevronné, pour tenter de négocier une désescalade du conflit après qu’Abiy a déclaré l’état d’urgence de six mois plus tôt ce mois-ci. Cependant, Feltman a déclaré à .: « Nous n’obtenons pas beaucoup de réponses, la logique militaire prévaut toujours. »

Biden a menacé de nouvelles sanctions contre les dirigeants éthiopiens et un groupe bipartite de sénateurs a proposé une législation ciblant spécifiquement les acteurs prolongeant et bénéficiant du conflit, mais comme le souligne Nahal Toosi de Politico, les deux côtés du conflit ne semblent pas disposés à bouger.

« Le problème est que vous avez plusieurs objets qui jusqu’à présent se sont avérés en grande partie inamovibles », a déclaré Toosi, citant un responsable anonyme du département d’État à propos de la situation. « Il reste à voir si la dynamique de changement fera qu’au moins un de ces objets montrera un peu plus de flexibilité. »