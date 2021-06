La coalition prévoit d’évincer Netanyahu confronté à des défis alors que le temps presse .

in

Ce qui semblait il y a quelques jours à peine être un accord pour former un gouvernement de coalition en Israël qui aurait mis fin au règne de Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre, est maintenant remis en question alors que des querelles entre les partis ont fait surface.

Jusqu’à présent, un seul accord entre deux des partis a été signé, et sept autres doivent être signés vendredi après-midi en Israël, avant le vote final à la Knesset dimanche. En cas d’échec, il pourrait mettre en place la cinquième élection en Israël en un peu plus de deux ans.

Netanyahu a qualifié la tentative de la coalition de l’évincer de « la plus grande fraude électorale de l’histoire de l’État et, je pense, de l’histoire des démocraties ».

Les associés de Netanyahu, selon le Jerusalem Post, « ont choisi un reportage sur CNN comparant les déclarations de Netanyahu à celles de son ami, l’ancien président américain Donald Trump ».

“Lorsque le Premier ministre Netanyahu parle de” fraude électorale “, il ne fait pas référence au processus de dépouillement des voix en Israël dans lequel il a une confiance totale”, a tweeté le parti Likoud. « Il n’y a pas non plus de question sur la transition pacifique du pouvoir. Il y a toujours eu un transfert pacifique du pouvoir en Israël et il y en aura toujours. »

Ils ont ajouté que « contrairement à la manière dont ses déclarations ont été déformées, Netanyahu dénonce les promesses frauduleuses faites aux électeurs par Naftali Bennett, qui est la clé de la formation de ce gouvernement ».

Lien source