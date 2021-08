La coalition Stop the War, soutenue par Jeremy Corbyn, exige que le Royaume-Uni verse des réparations aux talibans | Politique | Nouvelles

Dans une déclaration stupéfiante publiée au lendemain de la chute de Kaboul, les anti-interventionnistes ont déclaré que l’Occident devrait donner de l’argent “pour reconstruire l’Afghanistan”. Ils ont affirmé que l’intervention militaire “était toujours vouée à l’échec” et que des dommages-intérêts devaient désormais être payés au pays en conséquence.

L’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn est l’ancien président du groupe et reste son vice-président selon le site Stop the War.

Dans un communiqué publié hier soir, le groupe a déclaré : « La défaite des militaires américains et britanniques en Afghanistan signifie que cette intervention rejoint celles en Irak, en Libye, en Syrie et au Yémen comme une calamité qui a coûté des dizaines de milliers de vies et de vastes ressources. à rien.

“Il est temps que la ‘guerre contre le terrorisme’, prétexte de ces interventions, soit déclarée terminée.

« Le gouvernement britannique devrait montrer l’exemple en proposant un programme de réfugiés et des réparations pour reconstruire l’Afghanistan, un acte qui irait beaucoup plus loin dans la promotion des droits du peuple afghan, en particulier des femmes, qu’une intervention militaire ou économique continue dans le sort d’Afghanistan.

“Nous exhortons les politiciens de toutes les parties à tirer les leçons des guerres d’intervention ratées et à se tourner vers la coopération internationale comme moyen de résoudre les différends et de s’attaquer aux problèmes de pauvreté et de sous-développement.”

Les États-Unis, le Royaume-Uni et les forces alliées sont entrés pour la première fois en Afghanistan après que le pays a hébergé le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, à la suite des attentats du 11 septembre.

Quelque 456 membres du personnel britannique ont perdu la vie en Afghanistan, débarrassant le pays de la domination du régime extrémiste.

Le gouvernement britannique à lui seul a dépensé plus de 22 milliards de livres sterling pour 20 ans de conflit, aidant à former l’armée afghane et à fournir une éducation à des millions de femmes et de filles.

Le retour des talibans a fait craindre que les libertés civiles ne soient à nouveau restreintes.

Une répression des droits des femmes et un retour des lapidations et des exécutions publiques sont attendus par de nombreux analystes.

Dans un discours prononcé en 2015, plusieurs mois après avoir accédé au poste le plus élevé, il a déclaré que “le mouvement anti-guerre a été une force vitale au cœur de notre démocratie”.

Le député d’Islington North a ajouté: “Je pense que nous avons eu raison sur ce que nous avons fait.”

Express.co.uk a contacté le bureau de M. Corbyn pour sa réaction à la déclaration de Stop the War sur la chute de Kaboul.

Hier soir, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il cherchait à travailler collectivement avec des alliés internationaux pour s’assurer que les talibans ne ramènent pas le pays aux horreurs d’avant 2001.

“Je pense qu’il est très important que l’Occident travaille collectivement pour obtenir ce nouveau gouvernement – que ce soit par les talibans ou n’importe qui d’autre – que personne ne veut que l’Afghanistan redevienne un terrain fertile pour le terrorisme et nous ne le pensons pas est dans l’intérêt du peuple afghan qu’il revienne à son statut d’avant 2001”, a-t-il déclaré.

“Ce que le Royaume-Uni va faire, c’est travailler avec nos partenaires de la sécurité des Nations Unies, de l’OTAN, pour faire passer ce message.

“Nous ne voulons pas que quiconque reconnaisse bilatéralement les talibans.

“Nous voulons une position unie parmi tous ceux qui partagent les mêmes idées, dans la mesure du possible, afin que nous fassions tout notre possible pour empêcher que l’Afghanistan ne retombe dans un terreau propice au terrorisme.”