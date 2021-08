La coercition des vaccins et des masques est une purge, et le GOP laisse cela se produire ⋆ 10z viral

Une myriade de législateurs républicains restent les bras croisés, laissant leurs électeurs être menacés de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille ou accéder à l’éducation en raison de leurs convictions médicales et politiques quant à la juste réponse à COVID.

Après une accalmie dans la mise en œuvre des mandats et des passeports vaccinaux ce printemps – ce qui est pratique lorsque la majorité des législatures des États siègent et pourraient donc être plus sensibles aux préoccupations des électeurs – le problème revient avec force.

Les institutions privées et publiques réinstituent des réponses COVID contre-productives et inefficaces comme les masques en raison d’une autre vague de peur médiatique concernant des variantes moins dangereuses que l’original. Les passeports, les mandats et la pression des vaccins augmentent donc à nouveau, avec des institutions «d’apprentissage» qui sont de véritables systèmes de conformité sociale poussant des thérapies expérimentales génétiques, des restrictions sociales et des couvre-visages, même sur les enfants qui courent moins de risques de COVID et de Delta qu’eux. proviennent de la grippe saisonnière.

La menace COVID n’est pas ce qu’on dit aux gens

Comme lors de l’épidémie initiale de COVID, l’hystérie et la pression croissantes sont loin de proportionnées à la réalité. Désormais, la grande majorité des personnes à haut risque ont accepté des protections expérimentales contre le COVID, les taux de mortalité sont faibles, nous connaissons des traitements efficaces pour les cas difficiles et la capacité hospitalière est abondante. Les décès quotidiens dus au COVID représentent désormais un quart des décès quotidiens moyens dus aux maladies cardiaques et un tiers des décès quotidiens moyens dus au cancer.

On nous a promis un « retour à la normale » depuis plus d’un an, et ce que nous obtenons à la place, c’est davantage la même utilisation de cette promesse pour nous forcer à adopter des comportements nocifs et à des réingénieries sociales. Les républicains sont en grande partie dehors pour déjeuner à ce sujet, ou pire, pour aider.

La moitié des Américains ont maintenant suivi le cours complet des injections de thérapie COVID-19. Pour ceux qui n’ont pas été manipulés dans cette décision, c’est leur prérogative.

Mais il devrait aussi être l’apanage de l’autre moitié des Américains de décider qu’ils préfèrent les risques d’un cas de COVID-19, qui sont faibles pour la grande majorité de la population, aux risques d’essayer de nouveaux traitements supervisés par des entreprises hautement politisées. agences de santé qui ont prouvé qu’elles faisaient passer la politique avant la science. Ainsi, même si les agences fédérales suppriment « l’autorisation d’utilisation d’urgence », comme ils l’ont laissé entendre depuis un certain temps pour des raisons politiques évidentes, tous ceux qui ont des yeux pour voir sont conscients que le processus est si hautement politisé que les Américains ne peuvent avoir confiance que la décision a été prise. fait sur des données fiables et objectives.

Les gouvernements, les employeurs et les écoles utilisent la longue histoire de recherche et d’acceptation des vaccins aux États-Unis pour pousser les gens à soumettre leurs décisions de santé hautement personnelles au gouvernement et aux employeurs, ainsi que pour forcer essentiellement les gens à s’identifier comme le genre de libres penseurs des personnes très puissantes s’identifient actuellement comme « dangereuses ».

Faire pression sur les gens pour qu’ils prennent des décisions médicales contre leur gré

Deux des trois injections de COVID aux États-Unis sont un nouveau type de thérapie génétique qui n’a pas le long historique d’expérimentation et de fiabilité d’autres formes de vaccins. L’autre coup, la version Johnson et Johnson, a une efficacité nettement inférieure. Les scientifiques notent ouvertement que les traitements à base d’ARNm COVID « peuvent être l’un des processus de développement de médicaments les plus rapides de l’histoire » et que « bien que chaque approche ait ses avantages et ses inconvénients, les vaccins à base d’ARNm possèdent des facettes uniques non disponibles dans l’autre [traditional vaccine] approches.”

Étant donné que le nombre de décès dus au COVID diminue parmi la population à risque hautement vaccinée, ces interventions sauvent probablement déjà des vies, et Dieu merci pour cela. Mais cette technologie est encore très nouvelle, et ce n’est pas une technologie que les Américains étaient auparavant obligés d’adopter pour aller au travail ou à l’école. Il existe de nombreuses raisons pour permettre aux gens d’opter librement pour des nouveautés médicales plutôt que de les contraindre, notamment le fait que le consentement libre et éclairé est un principe juridique de base ainsi qu’un principe moral prudentiel.

Comme le notent les évêques catholiques du Colorado, « la proportionnalité thérapeutique consiste à évaluer si les avantages d’une intervention médicale l’emportent sur les effets secondaires et les charges indésirables à la lumière du bien intégral de la personne, y compris les biens spirituels, psychologiques et corporels. Le jugement de proportionnalité thérapeutique doit être porté par la personne qui est le bénéficiaire potentiel de l’intervention, et non par les autorités de santé publique ou par d’autres personnes qui pourraient juger différemment dans leur propre situation » (h/t Leila Lawler).

Comme le savent tous ceux qui ont lu sur les merveilles du développement de vaccins, les vaccins ont eu quelques problèmes. Par exemple, certaines versions des premiers vaccins antipoliomyélitiques affectaient en fait les enfants atteints de polio. Des erreurs comme celle-ci sont la façon dont la science procède, mais ce n’est pas une pensée très réconfortante pour quiconque dont l’enfant a contracté la polio grâce à un vaccin.

Cela ne rassure pas non plus quiconque envisage maintenant de s’injecter ou de s’injecter à leurs enfants de nouveaux traitements qui ont été développés et sont poussés par la même classe d’autoritaires qui censurent vicieusement toutes les informations contraires à leurs desseins politiques, qui ont passé l’année dernière à mentir. sur COVID et la science, et traitez les citoyens qui les interrogent comme du bétail à pousser, à marquer et à enfermer.

Utiliser les serments d’allégeance à l’hystérie pour purger les électeurs républicains

Cela nous amène aux protocoles COVID en tant que purge. Je vis dans l’Indiana, où les deux chambres législatives et notre gouverneur sont contrôlés par des républicains – pas qu’ils aient protégé les libertés ou la qualité de vie de ma famille l’année dernière. Dans tout cet État qui a voté à 57% pour Donald Trump en 2020, où les gens ne croient en grande partie pas au récit mensonger de l’entreprise qui surplombe énormément COVID, les enfants sont toujours obligés de se masquer et de parcourir les tours de l’école Zoom pour accéder aux fonds publics mis de côté pour leur éducation.

Les entreprises font pression sur les travailleurs pour qu’ils prennent les nouvelles thérapies, qu’ils soient ou non exposés à un risque important de COVID. Les universités de l’État obligent les professeurs et les étudiants à de nouvelles injections de COVID, sans réponse de la législature de l’État. Notre procureur général de l’État a même émis un avis soutenant les universités en forçant les jeunes adultes à faible risque à adopter ces nouvelles prophylactiques COVID.

Ce printemps, des électeurs ont harcelé notre assemblée législative pour nous protéger de ce genre de coercition médicale et pour interdire les passeports publics et privés pour les vaccins. Les dirigeants républicains de l’État ont botté, puis ont ajourné jusqu’au printemps prochain.

Aujourd’hui, leurs électeurs sont menacés de perdre leurs moyens de subsistance et d’abuser de leurs enfants par l’État cet automne s’ils ne consentent pas à des traitements médicaux inutiles ou à des procédures d’« atténuation des virus » sans preuves qui déshumanisent les interactions, retardent le développement des enfants et détruire la joie de vivre. Les personnes qui jugent à juste titre que leurs enfants d’âge universitaire sont à faible risque de COVID et n’ont donc pas besoin d’injections expérimentales sont confrontées à la perspective de couper leurs enfants de l’accès à l’enseignement supérieur en guise de punition pour cette évaluation raisonnable des risques.

Un ami qui est un préposé à l’entretien a reçu un sondage « obligatoire » de son employeur lui demandant son « statut de vaccin » – qui sont des informations de santé privées protégées par HIPPA. (Imaginez si un employeur envoyait un sondage demandant aux gens d’indiquer leur IMC ou s’ils utilisent une contraception !) Le simple fait de recevoir le sondage est une coercition – tout homme honnête qui aime ses enfants est désormais averti que sa capacité à prendre soin d’eux peut dépend de son respect des exigences totalitaires. Cet homme a voté républicain toute sa vie et est passé d’un état bleu à un état rouge spécifiquement pour protéger sa famille.

Que font les républicains pour défendre sa capacité à subvenir librement aux besoins de sa famille ? Jack rien. Faites tout ce que l’administration Biden dit sur COVID, ou les lignes de pain du chômage pour vous.

Les travailleurs dont les employeurs exigent un vaccin pour un emploi continu ont le pouvoir de dire non. Notre économie et notre marché du travail robustes leur donnent la possibilité de trouver un nouvel employeur qui valorise le choix personnel et la responsabilité, et n’impose pas de mandats à leurs employés. – Kristi Noem (@KristiNoem) 31 juillet 2021

Un autre ami de Hoosier est confronté à la perspective d’être présenté à ses collègues d’extrême gauche en tant que conservateur – ces collègues payés par les contribuables pensent que les électeurs conservateurs qui fournissent leurs salaires sont de méchants fanatiques – en raison des protocoles COVID prévus par son employeur universitaire d’État pour cet automne. Il peut soit perdre des étudiants de familles qui ne veulent plus que leurs enfants soient masqués, soit mettre en péril son emploi et ses relations professionnelles en remettant en question les protocoles COVID extrémistes et anti-science de l’université.

Votez pour nous afin que nous ne puissions rien faire pour vous

Que font les républicains pour empêcher leurs électeurs comme ceux-ci d’être purgés des professions dans lesquelles ils ont passé des décennies à développer des compétences et sur lesquelles ils comptent pour subvenir aux besoins de leurs familles ? Que font les républicains pour les familles dont les enfants seront irrévocablement endommagés par une nouvelle année de masquage anti-science et de cours Zoom pour les jeunes ? Rien.

La pression de COVID s’est parfaitement greffée dans l’édifice de la culture d’annulation, et la plupart des républicains permettent simplement à leurs propres électeurs d’être purgés de l’emploi et de l’éducation sur la base de leurs convictions fondées sur des preuves.

La dernière fois que ce genre de situation a atteint son paroxysme, un homme du nom de Donald Trump a mené une campagne d’insurrection qui a failli briser le Parti républicain. Si les républicains ne peuvent pas sortir la tête de leurs arrières après ce genre de réveil et commencer à protéger leurs électeurs de la militarisation politique évidente de la pandémie permanente, ils finiront leur propre parti.

