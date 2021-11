La coercition Vaxx de Biden «détruira notre économie»

Le représentant Thomas Massie du Kentucky a déclaré que les mandats de coercition vaccinale du président Joe Biden « détruiront effectivement notre économie » et mettront des milliers d’Américains au chômage.

« Nous sommes sur le point de détruire notre économie si Biden respecte ces mandats de vaccins », a déclaré Massie dans « La vérité avec Lisa Boothe » jeudi.

Massie a déclaré que l’une des industries les plus touchées par ce mandat est l’industrie du camionnage, qui souffre déjà d’une crise de la chaîne d’approvisionnement créée par les blocages imposés par le gouvernement et exacerbée par les politiques économiques de l’administration Biden.

« Je reviens tout juste d’une table ronde de mon comité des transports et des infrastructures. … Nous avions des experts de l’industrie qui s’occupent de la chaîne d’approvisionnement, des experts du camionnage, les personnes qui déchargent les conteneurs d’expédition », a déclaré Massie. «Et l’une des choses sur lesquelles ils se sont penchés, c’est que le mandat de l’entrepreneur entre en vigueur le 8 décembre… et puis il y a ce mandat de l’OSHA, qui va sortir. Ce que j’ai appris, c’est que 37% des camionneurs disent qu’ils prendront leur retraite, démissionneront ou trouveront un autre emploi s’ils doivent se faire vacciner en raison du mandat de l’entrepreneur fédéral ou du mandat de l’OSHA.

Massie a déclaré que même si une fraction seulement de ceux-ci suivaient et étaient forcés de quitter leur emploi, « ce serait un désastre de la chaîne d’approvisionnement aux proportions épiques et nous souffrirons de pénuries d’inflation ».

« Nous retournerons là où nous étions il y a 18 mois, où ils euthanasiaient les animaux parce qu’ils ne pouvaient pas les transformer, vous savez, en bétail pour se nourrir. Ce sera un avenir dystopique si Biden donne suite, et les gens souffriront dans tout le pays s’il donne suite à ces mandats, juste pour les camionneurs, cela ne parle même pas de toutes les autres personnes qui sont mandatées ou sur le point de l’être, « , a déclaré Massie.

Massie a également noté que le vaccin COVID n’empêche pas la transmission du virus, donc même le rendre obligatoire n’éliminera pas le risque que les travailleurs le contractent.

« Ce vaccin, plus personne ne prétend, pas même le CDC, et surtout pas le CDC, que cela empêche les gens de donner du COVID à d’autres personnes. En fait, il existe une étude qui montre que les vaccinés le donnent aux vaccinés à l’intérieur des établissements de santé », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun impératif logique pour le gouvernement d’imposer cela à quelqu’un, à moins qu’il ne soit votre tuteur légal. La seule personne qui pourrait prendre la décision de prendre un médicament ou un traitement est la personne elle-même ou son tuteur légal. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, c’est que le gouvernement prétend qu’il est notre tuteur légal maintenant, ou qu’il nous possède comme du bétail, et que nous recevons le traitement, non pas pour protéger les autres, mais pour nous protéger nous-mêmes. Mais ce sont eux qui le prescrivent.

Massie a déclaré que le gouvernement détenait désormais le pouvoir et « ils nous possèdent à ce stade ».

« C’est pourquoi ils ont changé la définition de la vaccination en septembre. Ils font lentement bouillir la grenouille en changeant les définitions afin de remplir leurs mandats parce que leur mandat n’est pas éthique, moral, constitutionnel ou même scientifique dans le contexte de votre performance de ce vaccin. Ils doivent donc changer la définition, les mots, et c’est ce qu’ils ont fait. Et ils pourraient bientôt changer la définition de complètement vacciné pour exclure les personnes qui ont eu deux injections », a-t-il déclaré.

Lors d’une audience du sous-comité du comité des transports et de l’infrastructure de la Chambre cette semaine, Massie a demandé si l’administration Biden avait ordonné aux agences d’accorder des exemptions religieuses au mandat du vaccin COVID-19.

« Avez-vous reçu des conseils de l’administration Biden sur la façon de traiter ces demandes, étant donné que la loi exige que des accommodements religieux soient apportés au mandat de vaccination ? » Massie a demandé aux responsables de l’Administration des services généraux.

« L’équipe travaille très dur là-dessus », a répondu l’administrateur Robin Carnahan. « C’est une question d’un grand intérêt pour tout le monde dans l’administration. Je pense qu’il est important qu’il y ait le plus de cohérence possible pour qu’il y ait de la prévisibilité. Alors oui, l’équipe travaille en étroite collaboration avec le reste de l’administration sur ce point.

J’ai demandé aux témoins lors de l’audience du sous-comité des transports et de l’infrastructure de la Chambre d’aujourd’hui si des exemptions religieuses au mandat du vaccin COVID sont accordées comme l’exige la loi fédérale. pic.twitter.com/dP4H53ECqt – Thomas Massie (@RepThomasMassie) 2 novembre 2021

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.