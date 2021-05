La cofondatrice de BLM, Patrisse Cullors, quitte son poste à la Black Lives Matter Global Network Foundation ⋆ .

La cofondatrice de Black Lives Matter, Patrisse Cullors, quitte son rôle de directrice exécutive de la Black Lives Matter Global Network Foundation.

«Avec des personnes intelligentes, expérimentées et engagées qui soutiennent l’organisation pendant cette transition, je sais que BLMGNF est entre de bonnes mains», a déclaré Cullors. «Le programme de la fondation reste le même: éradiquer la suprématie blanche et construire des institutions qui soutiennent la vie.

Son dernier jour avec l’organisation sera vendredi, selon l’Associated Press, qui a rapporté que Cullors a déclaré qu’elle partait pour se concentrer sur d’autres efforts, y compris la sortie prochaine de son prochain livre ainsi qu’un accord de développement télévisuel.

Son prochain livre intitulé «An Abolitionists Handbook» devrait sortir plus tard cette année, le 5 octobre. Et dans le cadre d’un accord pluriannuel avec Warner Bros., elle développe et produit du matériel télévisé par câble et en streaming axé sur les histoires noires. , selon le point de vente.

Elle dit que son départ est en préparation depuis plus d’un an et n’est pas lié à des attaques de la droite ou à un conflit à l’intérieur du mouvement: «C’étaient des attaques de droite qui tentaient de discréditer mon personnage, et je n’opère de ce que la droite pense de moi », a déclaré Cullors, selon l’AP.

Cullors aurait acheté plusieurs maisons sur une période de plusieurs années, mais la Black Lives Matter Global Network Foundation a publié une déclaration le mois dernier indiquant qu’en tant que directeur exécutif du groupe, Cullors «remplit ce rôle à titre de bénévole et ne reçoit pas de salaire ou avantages. Patrisse a reçu un total de 120 000 $ depuis la création de l’organisation en 2013, pour des fonctions telles que servir de porte-parole et s’engager dans un travail d’éducation politique. Patrisse n’a reçu aucune compensation après 2019 », note le communiqué.

«Pour être tout à fait clair, en tant que 501c3 enregistré, BLMGNF ne peut pas et n’a pas engagé de ressources organisationnelles pour l’achat de biens personnels par un employé ou un bénévole. Toute insinuation ou affirmation du contraire est catégoriquement fausse », indique le communiqué.

Facebook a empêché les utilisateurs de partager l’article du New York Post sur les achats de propriété de Cullors.

“Votre message n’a pas pu être partagé, car ce lien va à l’encontre de nos normes communautaires”, indique un message lorsqu’une tentative est faite pour publier le lien de l’article sur la plate-forme.