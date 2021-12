La cogénération doit être préparée pour l’hydrogène « vert » et consommer elle-même un minimum d’énergie

28/12/2021 à 21:10 CET

Sara ledo

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique a rendu public le cadre des appels à attribuer une compensation réglementée à un total de 1 200 mégawatts de cogénération jusqu’en 2024. Après la première offre de 351 mégawatts, qui se tiendra l’an prochain, une deuxième sera appelée en 2023, de 442 mégawatts, et une autre en 2024, de 407 mégawatts. L’objectif est que sont opérationnels en 2027 et parmi les conditions pour participer au concours, il ressort comme une nouveauté que les installations, en plus de fournir une haute efficacité, doivent être prêt à consommer de l’hydrogène renouvelable et à consommer un minimum de sa production d’électricité.

Avec plus de 5 500 mégawatts de puissance installée en Espagne, la cogénération a un forte présence dans le industrie, où se trouvent 92 %, tandis que 8 % le reste est dans le secteur tertiaire et résidentiel. Le combustible majoritairement consommé par ce type de centrale est le gaz naturel, qui représente 84 % dans la production d’électricité et 86 % dans la production de chaleur, bien qu’il existe également des installations avec d’autres combustibles fossiles ou renouvelables.

Les nouvelles enchères prioriser les installations biomasse, ainsi que ceux qui impliquent la substitution des combustibles fossiles par des alternatives moins polluantes pour accélérer le processus de transition énergétique, et ne pourront dépasser une puissance maximale de 50 mégawatts – 15 mégawatts dans les systèmes non péninsulaires – et respecteront des niveaux d’économie d’énergie suffisants pour être considérés comme à haut ou très haut rendement (ces niveaux seront de 10 % pour les puissances supérieures à 1 mégawatt dans le cas de la biomasse, et de 15 % pour le cas des centrales au gaz naturel de plus de 1 mégawatt mégawatt et de 5 % pour les mineures).

De plus, ils devront être prêts à consommer au moins 10 % d’hydrogène renouvelable mélangé à leur carburant habituel et disposer d’un niveau minimum d’autoconsommation électrique de 30%, individuelle ou partagée. En cas de non-respect de ce ratio d’autoconsommation, les installations verront leur rémunération d’exploitation réduite et une pénalité de 5 % sera en sus appliquée. Cette pénalité de 5 % ne sera pas appliquée dans les cas où les entreprises ont signé un contrat de vente d’énergie à long terme (plus de cinq ans), mais la rémunération de l’opération sera réduite.

Les cogénérations fonctionnant au gaz naturel auront une durée de vie réglementaire reconnue de 10 ans et celles fonctionnant à la biomasse de 20 ans et auront une durée de vie rendement raisonnable de 7,09 % (valeur établie pour la deuxième période réglementaire 2020-2025).

El sector ha calificado estos 1.200 megavatios de « insuficientes » porque en 2025 finalizarán su vida útil 1.800 megavatios que actualmente están en funcionamiento y en 2030 otros 2.600 megavatios, según defendieron las patronales Acogen y Cogen España durante el XVII Congreso Anual de Cogeneración que se celebró en octobre. « Les Allemands nous quadruplent en cogénération et les Italiens nous doublent, considérant la cogénération comme un gage de sa compétitivité industrielle et de sa décarbonation », ont-ils expliqué.

Le Gouvernement publiera annuellement le détail des quotas pour chaque gamme de puissance et type d’installation, ainsi que les dates des concours. Comme dans le cas des enchères d’énergies renouvelables, chaque installation doit soumettre un plan stratégique d’évaluation d’impact avec les premières estimations sur l’emploi local et la chaîne de valeur industrielle, ainsi qu’un plan définitif d’évaluation d’impact, qui inclura le niveau de conformité avec les prévisions initialement présentées.