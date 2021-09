La cohorte d’accélérateurs la plus réussie de tous les temps : comment cette classe Techstars Seattle a produit 3 licornes

La cohorte Techstars Seattle 2011. (Photo avec l’aimable autorisation de Marcelo Calbucci)

En 2011, le monde se remettait encore de la crise financière survenue quelques années plus tôt. L’économie de démarrage n’était pas encore en plein essor. Le SaaS, le pré-amorçage ou même le mobile first ne faisaient pas partie du vocabulaire des startups. Zut, même . venait juste de se lancer.

Pourtant, cette année-là, TechStars Seattle 2011 vient d’avoir sa cohorte la plus remarquable de tous les temps, et sans doute la cohorte d’accélérateurs la plus réussie de tous les temps, partout dans le monde, avec trois startups de ce lot devenant des licornes.

J’ai été impliqué dans les premiers jours de . lorsqu’il a acquis Seattle 2.0 cette année-là, une organisation que j’ai fondée en 2007. J’ai également eu la chance de faire partie de la cohorte Techstars Seattle 2011 avec ma startup, EveryMove, que j’ai co-fondée avec Russell. Bénaroya.

Il est facile de regarder les licornes nées au cours de ce programme et de brosser un tableau rose des premiers jours et du chemin facile qu’elles ont emprunté pour arriver ici, mais vous connaissez la punchline : ce n’était pas facile, et chacune de ces licornes s’est retrouvée près de une mort prématurée.

Cette cohorte représente 33% de toutes les licornes qui ont déjà suivi le programme Techstars. Y Combinator, l’étalon-or pour les accélérateurs, comptait quatre licornes sur 106 startups diplômées de son programme la même année. Sa meilleure cohorte de tous les temps, YC Winter 2016, compte un nombre impressionnant de dix licornes sur 125 startups, un taux de licorne de 8%.

Techstars Seattle 2011 avait un taux de licorne de 30%. Trois licornes !

Cette histoire ne serait pas complète sans mentionner Andy Sack et Chris DeVore, les directeurs généraux de ce programme à l’époque. Tous deux sont des entrepreneurs accomplis devenus investisseurs. Ils avaient une longue histoire ensemble. Ils étaient aussi très complémentaires les uns des autres.

Il y avait dix startups dans cette cohorte. C’était un groupe diversifié de fondateurs avec un bilan décevant de femmes dans les équipes. Seules deux des dix entreprises comptaient une femme.

Cinq des équipes, dont ma startup, ont connu des sorties modestes. Ceux-ci comprenaient Reveal (Likebright), Vizify, GoChime et FlexMinder. L’un d’eux a cessé ses activités, Bluebox Now. Et l’un d’eux est toujours en activité, Smore.

Il nous reste trois autres sociétés, toutes des licornes maintenant : Remitly (à l’origine Beamit Mobile), Outreach (à l’origine GroupTalent) et Zipline (à l’origine Romotive).

Les luttes pour « domicile de la licorne » pour ces trois startups ont été nombreuses, avec de nombreux drames des co-fondateurs, des pivots, une quasi-faillite, des plateaux, des problèmes de visa, etc. Je n’entrerai pas dans les détails de ces luttes, mais cela vaut la peine de se rappeler un peu de leurs histoires.

Remitly

Remitly est sur le point d’entrer en bourse via une introduction en bourse, ce qui marque la deuxième société Techstars à entrer en bourse et la première pour Techstars Seattle. Matt Oppenheimer, Shivaas Gulati et Josh Hug ont fait un excellent travail de collecte de fonds, de lancement du produit, d’itération et de maintien aussi proche que possible de leur vision initiale.

À l’origine, Remitly était un service de transfert d’argent de mobile à mobile permettant aux gens d’envoyer de l’argent des États-Unis aux Philippines. Il était clair que les Philippines étaient un marché initial à partir duquel se développer. Il n’était pas évident que certaines des hypothèses initiales sur la façon dont les gens aimeraient recevoir l’argent n’étaient pas ciblées. Ils devaient trouver un moyen d’obtenir des espèces sonnantes et trébuchantes des destinataires à l’autre bout. Cela s’est avéré être un gros obstacle. Remitly n’aurait pas connu le succès qu’il connaît aujourd’hui s’il n’avait pas identifié et exécuté cet aspect de son service.

Sensibilisation

Outreach est la création de Manny Medina, Andrew Kinzer, Gordon Hempton et Wes Hather. Manny et Andrew sont restés en suspens lorsque leur cofondateur technique a démissionné. Ils étaient cette équipe qui avait du mal à trouver la bonne idée. Croyez-le ou non, ils ont commencé à penser qu’ils faisaient un service de livraison de fleurs.

Ils ont fini par s’associer à Gordon et Wes pour créer GroupTalent, pivotant vers les services de dotation en personnel – au lieu d’embaucher une personne, une entreprise embaucherait une équipe de deux personnes ou plus à la fois. Cela n’est allé nulle part.

Après s’être « perdus dans la nature pendant un certain temps », comme me l’a dit DeVore, ils sont passés à l’automatisation des ventes, se transformant en Outreach. Cette équipe était phénoménale dans sa capacité d’exécution.

Tyrolienne

Romotive est maintenant Zipline. Romotive a été fondée à l’origine par Peter Seid et Phu Nguyen, deux brillants ingénieurs tout juste diplômés de l’université. Au départ, ils avaient un robot de la taille d’une main que vous pouviez contrôler avec votre iPhone. C’était une solution à la recherche d’un problème et d’un marché, malgré une campagne Kickstarter réussie. Cela n’allait nulle part.

Keller Rinaudo les a rejoints vers la fin du programme. Keller a fait un excellent travail en faisant pivoter l’entreprise vers la livraison par drone de fournitures de santé dans des endroits éloignés. Zipline, maintenant basée dans la Bay Area, est devenue une licorne il y a quelques mois à peine.

Nature ou Nurture (ou parti pris)

Je crois qu’il y avait quelque chose de différent dans cette cohorte. J’ai encadré de nombreuses cohortes d’accélérateurs au fil des ans, et je peux dire que ce groupe de personnes a non seulement été sélectionné en utilisant un objectif différent, mais nous avons également fait beaucoup de choses différemment tout au long du programme. Oui, je suis partial.

Il s’agissait de la deuxième cohorte de Techstars Seattle, ce qui signifiait que les premiers problèmes d’un nouveau programme ont été résolus. Je n’ai pas de données précises à ce sujet, mais ce groupe de personnes est plus âgé que les autres cohortes. Certains d’entre nous avaient fait des startups dans le passé, certains d’entre nous avaient une expérience significative dans l’industrie.

Marcelo Calbucci. (Bonjour photo)

Lorsque j’ai demandé à DeVore ce qui rendait ce groupe unique, il m’a répondu : « Le monde sortait tout juste d’une période sombre et les seules personnes prêtes à créer des entreprises à l’époque étaient les fondateurs profondément engagés qui ne pouvaient pas ne pas faire ce qu’ils faisaient. . “

Cela semble juste. À l’époque, il n’y avait pas de glamour dans la création de startups. Le terme «licorne» n’avait même pas encore été inventé par Aileen Lee, et la disponibilité du capital, les valorisations et les sorties n’étaient même pas proches de ce qu’elles sont maintenant.

David Cohen, co-fondateur et président de Techstars, a eu une pensée similaire : « Je pense que la clé était les gens », a-t-il déclaré. « Deux des trois licornes ne font pas ce qu’elles faisaient lorsque nous avons choisi l’entreprise. Mais les bonnes personnes, avec le bon soutien, arrivent aux bonnes choses. »

Je me souviens très bien de Sack plaisantant lors de nos conversations à mains nues sur la façon dont «certains d’entre vous ont été choisis pour rejoindre le programme non pas à cause de votre idée, mais malgré votre idée».

Le but de rejoindre un programme d’accélération est d’essayer de compresser autant que possible pendant ces trois mois. Nous avons travaillé de longues heures. Mettre dans les longues journées et les longues semaines était un « sprint de 3 mois » acceptable dans le marathon des startups. Sack a apporté la tradition de chaque mercredi soir, à 23h11, chacun de nous prenait une photo et parlait des hauts et des bas de la semaine. De nombreux autres programmes Techstars à travers le monde ont adopté cette tradition.

Nous sortions chaque semaine pour prendre un verre, dîner ou jouer au poker. Nous nous asseyions les uns avec les autres dans les séances d’entraînement au pitch et fournissions des commentaires. Nous nous soutenions sincèrement, même si nous étions en compétition pour les mêmes dollars des investisseurs.

Depuis que je dirigeais Seattle 2.0 à l’époque, j’écrivais souvent sur Techstars Seattle, stimulant les entreprises sur Twitter et fournissant même un camion de collations Costco afin que nous puissions travailler quelques heures supplémentaires chaque jour sans avoir à quitter le bâtiment.

En réfléchissant à ces jours, je pense qu’une combinaison de facteurs l’a rendu unique et réussi. C’était l’intendance d’Andy et Chris, la maturité et la mentalité coopérative des fondateurs, et le parti pris de ceux qui ont postulé et de ceux qui ont sélectionné les fondateurs.

Marcelo Calbucci est un technologue et entrepreneur en série et le CTO de Hiya.