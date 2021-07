La “colère” de Lewis Hamilton avec Max Verstappen “trop ​​agressif”

Un défiant Lewis Hamilton a qualifié Max Verstappen de “trop ​​agressif” après qu’une collision dans le Grand Prix de Grande-Bretagne entre le duo s’est terminée avec le Néerlandais emmené à l’hôpital.

Verstappen a dû subir des contrôles médicaux de précaution loin du circuit de Silverstone après avoir grimpé de l’épave de sa voiture Red Bull à la suite d’un accident 51G contre la barrière de Copse.

Avec les deux protagonistes du Championnat du monde partant de la première ligne, ils se sont battus dans les premiers virages jusqu’à ce que Hamilton se déplace vers l’intérieur à la fin de l’ancienne ligne droite des stands et ils ont coupé les roues, Verstappen s’en sortant bien pire.

La course a été signalée par un drapeau rouge, Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes et après avoir terminé deuxième derrière Charles Leclerc pour le premier relais après le redémarrage, le champion du monde a poursuivi la Ferrari et a dépassé les étapes finales pour un huitième britannique émotionnel. Triomphe du Grand Prix devant une foule compacte et ensoleillée.

Bien que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, ait ensuite attaqué Hamilton pour ce qu’il a qualifié de “désespéré” et de “victoire creuse”, l’homme de Mercedes a insisté sur le fait que c’était Verstappen qui avait été trop “agressif”.

“Quelles montagnes russes d’émotions”, a déclaré Hamilton à Sky F1. “Beaucoup de colère après le shunt avec Max et je devais juste l’enterrer et progresser.

« Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être aussi agressif qu’il l’est. Nous descendons au virage 6 et il cogne des roues avec moi. J’ai essayé de lui laisser de l’espace mais j’étais assez loin à l’intérieur du virage 9, aucun de nous n’a reculé et c’était le résultat final.

“J’ai pris le penalty bien sûr et ce n’est jamais la faute d’une personne, c’est toujours un équilibre entre les deux.”

🚨 Lewis Hamilton se voit infliger une pénalité de 10 secondes par les commissaires de course pour l’incident précédent avec Verstappen#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5zif0xKE27 – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Lorsqu’on lui a demandé si l’incident avait fait briller sa victoire, Hamilton a répondu : « Honnêtement, non, ce n’est pas le cas. C’est la course et bien sûr, j’aimerais pouvoir courir et me laisser de l’espace les uns aux autres, et il y a beaucoup d’espace sur la piste pour que nous puissions nous déplacer.

« J’ai réussi pendant longtemps à me déplacer sans entrer en collision avec quelqu’un, mais quand quelqu’un est tout simplement trop agressif, ces choses sont inévitables.

« Il n’y a pas un seul pilote ici qui ne sait à quel point il peut être agressif.

« Je n’ai pas grand-chose à dire de plus – j’espère qu’il va bien parce que j’adorerais avoir une bataille roue contre roue pendant toute une course.

« J’aime courir avec lui et j’ai hâte. Je ne reculerais jamais devant personne et je ne serais naturellement pas intimidé pour être moins agressif.

“Je pense que ce week-end, nous avions besoin de points, il y avait un écart, il a laissé un écart et j’y suis allé.”