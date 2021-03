La colère de l’homme de Guy Ritchie est repoussée en mai

Dans la foulée des studios Marvel qui choisissent de déménager Veuve noire de ce week-end à juillet, MGM a décidé de décaler la sortie de la dernière photo d’action de Guy Ritchie Colère de l’homme réunissant le cinéaste avec Jason Statham au 7 mai, selon Deadline. La date de sortie actuelle du film verra le film se heurter à aucune concurrence directe, mais il fera encore ses débuts une semaine avant le prochain film d’horreur de Chris Rock. Spirale: du livre de Saw. Découvrez la première affiche dans la galerie ci-dessous!

Basé sur le film français de 2004 intitulé Le Convoyeur or Cash Truck, le film sera centré sur le froid et mystérieux H qui travaille dans une société de camions de caisse chargée de déplacer des centaines de millions de dollars chaque semaine autour de Los Angels. Alors qu’il évolue à travers les chronologies et entre les perspectives de divers personnages, le cinéaste s’efforce de tisser un récit plein de suspense et soigneusement construit.

Aux côtés de Statham, le casting du film comprend Josh Hartnett (Hériter de la vipère), Scott Eastwood (Le destin des furieux), Holt McCallany (Mindhunter), Jeffrey Donovan (Laisse le partir), Laz Alonso (Les garçons), Raul Castillo (Armée des morts), Niamh Algar (Censurer) et Post Malone (Spenser confidentiel). Ce projet marque la dernière collaboration entre Ritchie et Statham, qui ont déjà travaillé ensemble sur serrure, réserve et deux barils fumants, Arracher, et Revolver.

Colère de l’homme est écrit et réalisé par Guy Ritchie, qui est actuellement en production avec Statham et Hartnett pour le prochain film d’espionnage mondial Cinq yeux. Le film est produit par Ivan Atkinson, Bill Block et Andrew Golov. Miramax a acquis les droits de remake du film français original de 2004 Le Convoyeur de StudioCanal pour le projet.

(Crédit photo: David M. Benett / Dave Benett / WireImage)