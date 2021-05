La colère de l’homme de Jason Statham démarre la saison estivale avec 8,1 millions de dollars au box-office américain ⋆ .

]]>]]>

Toute autre année, une ouverture de 8,1 millions de dollars au sommet du box-office américain le week-end que les analystes annoncent comme le début de la saison estivale de tournage serait considérée comme un désastre. Tel quel, Colère de l’hommeLe décompte d’ouverture de l’ère de la pandémie sera simplement qualifié de déception pour la réunion attendue depuis longtemps entre Jason Statham et Guy Ritchie.

C’est le début le plus lent de la saison estivale traditionnelle depuis Spike Lee Il a du jeu a fait ses débuts avec 7,6 millions de dollars en mai 1998 (@ERCboxoffice), et c’était censé être le week-end au cours duquel Marvel a finalement abandonné Veuve noire, avant que cela ne soit reporté à juillet et à une version simultanée de Premium Disney +.

Colère de l’homme devrait encore être en mesure de faire une bonne partie du changement avant que les gros frappeurs n’arrivent à la fin du mois pour vraiment tester l’appétit du film pour le retour sur grand écran. Les propriétaires de théâtre espèrent le double coup dur de Cruella et Un endroit tranquille, partie II verra les recettes au box-office revenir à quelque chose comme les niveaux d’avant la pandémie.

Entre-temps, il semble que le public ait crié «achevez-le» pour Combat mortel, qui a chuté de -62% au cours de sa troisième semaine de sortie avec 2,3 millions de dollars, et un total cumulé de 37 millions de dollars nationaux, se terminant en dessous du blockbuster anime Tueur de démons, qui a maintenant rapporté 39 millions de dollars aux États-Unis pour ajouter à son énorme décompte mondial de plus de 400 millions de dollars. Ailleurs Godzilla contre Kong a frôlé la barre des 100 millions de dollars lors de sa 6e semaine de sortie, prenant 1,9 million de dollars pour une consommation domestique de 92 millions de dollars.

