La colère de l’homme de Jason Statham donne un départ médiocre au box-office de la saison estivale

Pendant une année normale, le premier week-end de mai est une affaire énorme dans le monde du cinéma. Il a été établi comme le début de la saison estivale à succès, et il voit généralement la sortie d’une nouvelle version massive (généralement de Marvel Studios). Comme nous le savons tous, cependant, et avons entendu / lu des milliers de fois, 2021 n’est pas une année normale. Alors que nous sommes certainement en train de revenir à la normale tout en continuant à faire face à la pandémie, les studios hésitent toujours à sortir leurs plus grands films tentaculaires alors que les théâtres continuent de fonctionner à capacité réduite. Pour cette raison, le plus gros nouveau film à arriver sur grand écran vendredi dernier était Wrath of Man de Guy Ritchie, mettant en vedette Jason Statham, et bien qu’il ait fait suffisamment d’affaires pour devenir le premier vendeur de billets en Amérique du Nord, les chiffres ne le sont pas. exactement stupéfiant.